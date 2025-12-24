Kundli Yog: अथाह संपत्ति, तमाम भौतिक सुख और ऐश्वर्य, कुंडली का महाभाग्य योग इन लोगों के लिए है वरदान

Advertisement
Mahabhagya Yog in Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र का गणना के अनुसार, कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से कई शुभ योग बनते हैं. आइए जानते हैं कि कुंडली में बनने वाला महाभाग्य योग क्या है, यह कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.  

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:44 PM IST
Mahabhagya Yog: वैदिक ज्योतिष में कुंडली का विश्लेषण ग्रहों, नक्षत्रों और लग्न की चाल के आधार पर किया जाता है. इन्हीं गणनाओं से कई शुभ और अशुभ योगों का जन्म होता है. इन शुभ योगों में 'महाभाग्य योग' को अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ माना गया है. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग जातक के भाग्य को शिखर पर ले जाने की क्षमता रखता है. यह योग मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर आधारित है- लग्न, सूर्य और चंद्रमा. इसके बनने की शर्तें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग होती हैं. ऐसे में आइए  जानते हैं कि कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनता है और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है. 

कैसे बनता है महाभाग्य योग?

भाग्य योग की गणना में जन्म के समय और राशियों की प्रकृति का विशेष महत्व होता है. पुरुष की कुंडली में यह योग तब बनता है जब जन्म का समय दिन का हो. इसके साथ ही लग्न,सूर्य और चंद्रमा तीनों ही विषम राशियों (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ) में स्थित हों, ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रभाव प्रबल हो जाता है, जो जातक को तेज और नेतृत्व शक्ति प्रदान करता है.

महिला जातक के लिए नियम

महिला की कुंडली में यह योग तब बनता है जब जन्म का समय रात का हो. इसके साथ ही लग्न, सूर्य और चंद्रमा तीनों ही सम राशियों (वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन) में स्थित हों. इस अवस्था में चंद्रमा की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे जातक के जीवन में सुख और सौम्यता आती है.

जीवन पर महाभाग्य योग का प्रभाव

जिस व्यक्ति की कुंडली में यह राजयोग विद्यमान होता है, उसका जीवन सामान्य से काफी अलग और वैभवशाली होता है. ऐसे जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है. उन्हें जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और वे विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं. समाज में इनका कद बहुत ऊंचा होता है. ये अपने कुल और परिवार का नाम रोशन करते हैं. महाभाग्य योग वाले जातक अक्सर उच्च प्रशासनिक पदों या राजकीय सेवाओं में कार्यरत होते हैं. इस योग वाली स्त्रियां विशेष रूप से सुशील, सभ्य और उच्च चरित्र वाली मानी जाती हैं. उन्हें शासन-प्रशासन में कार्य करने के बेहतरीन अवसर मिलते हैं.

कब नहीं मिलता इस योग का शुभ फल? 

कुंडली में महाभाग्य योग बनना मात्र ही पर्याप्त नहीं है; इसका शुभ फल मिलना ग्रहों की शुद्धता पर निर्भर करता है. अगर लग्न, सूर्य या चंद्रमा पर राहु, केतु या शनि जैसे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो इस योग का प्रभाव नष्ट हो जाता है. अगर सूर्य या चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठे हों, तो यह योग शुभ फल नहीं दे पाता. पुरुष के लिए सूर्य तुला राशि (नीच) में होने पर योग का लाभ नहीं मिलेगा. महिला के लिए चंद्रमा वृश्चिक राशि (नीच) में होने पर शुभ परिणामों में कमी आएगी. इसके अलावा अगर कारक ग्रह अस्त हों, तो भी जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है.

