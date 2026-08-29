Rahu Kaal: आखिर क्यों राहुकाल से इतना डरते हैं लोग, क्या है 90 मिनट के इस समय का गहरा रहस्य?

राहुकाल किसी को भी डरा देता है, लेकिन क्यों? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा करनी हो, मांगलिक कार्यों का आयोजन करना हो या किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ये सब राहुकाल में न हों. राहु के अशुभ प्रभाव से देवी-देवता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि राहुकाल क्या होता है, इस काल की गणना कैसे की जाती है और कौन से शुभ काम राहुकाल में नहीं करने चाहिए.
ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहुकाल पूरे दिन का वो समय होता है जब पृथ्वी पर राहु अपनी दृष्टि डालता है. राहुकाल हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी डेढ़ घंटे की अवधि तक हो सकता है. राहु को असुर और छाया ग्रह माना जाता है.
ज्योतिष के अनुसार, राहुकाल की गणना करने का आसान तरीका बताया गया है. ध्यान दें हर दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के पूरे दिन के आठवें भाग का स्वामी छाया ग्रह राहु है. इस तरह हर दिन करीब 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे का समय राहुकाल होता है. इस तरह सप्ताह के हर दिन के हिसाब से तय समय पर राहुकाल होता है. इसे राहुकाल या राहुकालम कहते हैं. ज्योतिष अनुसार हर दिन इस 90 मिनट की अवधि में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य करना वर्जित है.
धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, राहुकाल में शुभ और मांगलिक काम करना वर्जित है. इस अवधि में नए काम की शुरुआत करने पर बाधाएं बनी रहती हैं. राहु एक छाया ग्रह है जिसे पाप ग्रह और क्रूर ग्रह से भी जाना जाता है. राहुकाल में किए गए काम कभी सफल नहीं होते हैं. राहुकाल में राहु की अशुभ स्थिति का प्रभाव सक्रिय रहता है. जिससे किसी के भी जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है. ऐसे में इस दौरान कोई भई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए.
सोमवार के दिन राहुकाल का समय- सुबह 07:30 से सुबह 09:00 बजे तक.
मंगलवार के दिन राहुकाल का समय- दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक.
बुधवार के दिन राहुकाल का समय- दोपहर 12:00 से दोपहर 01:30 बजे तक.
गुरुवार के दिन राहुकाल का समय- दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक.
शुक्रवार के दिन राहुकाल का समय- सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक.
शनिवार के दिन राहुकाल का समय- सुबह 9:00 से सुबह 10:30 बजे तक.
रविवार के दिन राहुकाल का समय- शाम 04:30 से शाम 6:00 बजे तक.
नए काम की शुरुआत राहुकाल में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. नए व्यापार या नौकरी इस काल में शुरू करने से रुकावटें आती हैं.
विवाह और सगाई समारोह का आयोजन राहुकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ऐसे आयोजनों का शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है.
गृह प्रवेश जैसे कार्य राहुकाल की अवधि में करना पूरी तरह से वर्जित है.
राहुकाल में गाड़ी या अचल संपत्ति जैसे कोई घर या प्रॉपर्टी न खरीदें. ऐसी संपत्ति फलित नहीं होती है.
राहुकाल में सोना या नये आभूषण को खरीदने से बचना चाहिए. नहीं तो धन हानि लगातार बनी रहती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार इसे लेकर मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)