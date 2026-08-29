Rahu Kaal: आखिर क्यों राहुकाल से इतना डरते हैं लोग, क्या है 90 मिनट के इस समय का गहरा रहस्य?

राहुकाल किसी को भी डरा देता है, लेकिन क्यों? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा करनी हो, मांगलिक कार्यों का आयोजन करना हो या किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ये सब राहुकाल में न हों. राहु के अशुभ प्रभाव से देवी-देवता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि राहुकाल क्या होता है, इस काल की गणना कैसे की जाती है और कौन से शुभ काम राहुकाल में नहीं करने चाहिए.