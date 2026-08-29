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Rahu Kaal: आखिर क्यों राहुकाल से इतना डरते हैं लोग, क्या है 90 मिनट के इस समय का गहरा रहस्य?

राहुकाल किसी को भी डरा देता है, लेकिन क्यों? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा करनी हो, मांगलिक कार्यों का आयोजन करना हो या किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि ये सब राहुकाल में न हों. राहु के अशुभ प्रभाव से देवी-देवता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 29, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:25 AM IST
Rahu Kaal: आखिर क्यों राहुकाल से इतना डरते हैं लोग, क्या है 90 मिनट के इस समय का गहरा रहस्य?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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