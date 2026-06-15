हर ग्रह के अंतर्गत एक रंग आता है जैसे गुरु बृहस्पति का रंग पीला है और शनि महाराज का रंग नीला व काला है. इन रंगों का जैसा इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते हैं, हमारे जीवन पर उन रंगों से जुड़े ग्रहों का प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है. जहां तक बुध ग्रह की बात है तो इस ग्रह का संबंध प्रकृति के रंग यानी हरे रंग से जुड़ा है. हरे रंग को एक सकारात्मक रंग के रूप में देखा जाता है जिनके प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है.
हरे पेड़ पौधे को देखना, पार्क में टहलना जहां पर हरी घास फैली हो, कोई व्यक्ति हरे कपड़े ज्यादा पहनते हैं तो उनको मानसिक शांति मिलती है, व्यापार में तरक्की होती है. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि कैसे बुध ग्रह का हरा रंग किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे प्राभावित करता है और हरे रंग से जुड़े किन उपायों को करके लाभ पाया जा सकता है.
हरे रंग का इस्तेमाल मूड को अच्छा करता है, रोमांस में हरे रंग का इस्तेमाल शुभ और सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है. बेडरूम में हल्के हरे रंग का इस्तेमाल करना कपल के बीच के रिश्ते को गहरा और मजबूत करता है. हल्की हरे रंग की दीवार, पर्दे व चादर होना बेडरूम में माहौल को हल्का रखता है.
बुध ग्रह के मजबूत होने पर व्यक्ति की तार्किक क्षमता अच्छी होती है. बातचीत कौशल पर शुभ प्रभाव पड़ता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है. बुध ग्रह के अच्छा होने से याददाश्त अच्छी हो जाती है. निर्णय लेने का अत्मविश्वास बढ़ता है.
हरा रंग आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ाता है. इस रंग के प्रभाव से करियर में विकास होता है. बुध ग्रह तेज होता है जिससे व्यापार, शेयर बाजार और बैंकिंग पर भी शुभ रूप से प्रभाव पड़ता है. हरे रंग का संबंध व्यक्ति की सफलता और धन वृद्धि से होता है.
इलाज और संतुलन के लिए हरे रंग का इस्तेमाल करना एक अच्छा उपाय हो सकता है. ज्योतिष और रंग चिकित्सा की मानें तो हरा रंग मन को शांत करता है और शरीरिक उर्जा को भी बढ़ाता है. हरा रंग सभी रंगों को संतुलित करता है. हरा रंग हृदय चक्र को पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है और शारीरिक व मानसिक तनाव को दूर करता है.
अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने से बुध ग्रह मजबूत हो सकता है. बुध को मजबूत करने का यह एक सरल उपाय है.
बुध की स्थिति मजबूत करने का एक सरल उपाय ये भी है कि ज्योतिषीय सलाह पर पन्ना रत्न धारण करें. हरे रत्न धारण कर सकते हैं जैसे जेड या पेरिडोट. व्यापार में लाभ ही लाभ होगा.
बुधवार को अगर हरी मूंग की दाल से लेकर पालक या हरे रंग के कपड़े का अगर दान करें तो बुध के दोष से मुक्ति पाई जा सकती है.
(Disclaimer-- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)