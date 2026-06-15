हर ग्रह के अंतर्गत एक रंग आता है जैसे गुरु बृहस्पति का रंग पीला है और शनि महाराज का रंग नीला व काला है. इन रंगों का जैसा इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते हैं, हमारे जीवन पर उन रंगों से जुड़े ग्रहों का प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है. जहां तक बुध ग्रह की बात है तो इस ग्रह का संबंध प्रकृति के रंग यानी हरे रंग से जुड़ा है. हरे रंग को एक सकारात्मक रंग के रूप में देखा जाता है जिनके प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है.