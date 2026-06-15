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Astro Tips: हरे रंग को हल्के में न लें... इस शुभ ग्रह से है गहरा कनेक्शन, जीवन में संतुलन लाना है तो ऐसे करें इसका इस्तेमाल!

Green Color Connection Budh Grah: हरे रंग का बुध ग्रह से गहरा करेक्शन है. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि हरे रंग का इस्तेमाल कर कैसे अपने जीवन को सुधारा जा सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 15, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:01 PM IST
Astro Tips: हरे रंग को हल्के में न लें... इस शुभ ग्रह से है गहरा कनेक्शन, जीवन में संतुलन लाना है तो ऐसे करें इसका इस्तेमाल!
Image Credit: AI (Green Color)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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