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Vriddhi Yog: निरंतर उन्नति का रास्ता खोलता है वृद्धि योग, जानिए इसमें जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव

What is Vriddhi Yoga: वृद्धि योग को एक अति शुभ योग माना जाता है जिसमें किए गए कार्य या करियर संबंधी कार्यों में उन्नति होती है. आइए जानें इस योग में जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 09, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:25 AM IST
Vriddhi Yog: निरंतर उन्नति का रास्ता खोलता है वृद्धि योग, जानिए इसमें जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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