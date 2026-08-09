/Vriddhi Yog: निरंतर उन्नति का रास्ता खोलता है वृद्धि योग, जानिए इसमें जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव

Vriddhi Yoga Tips: वृद्धि योग 27 नित्य योगों में से एक है जिसमें किया गया कार्य बढ़ता जाता है. नए व्यवसाय, निवेश, शिक्षा से लेकर कृषि कार्य, वृक्षारोपण जैसे कार्यों की शुरुआत के लिए इस योग को अति शुभ माना जाता है. आइए इस योग में विस्तार से जानें कि वृद्धि योग क्या होता है और इस योग में जन्मे लोग कैसे होते हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि इस योग में किए कार्यों पर कैसा प्रभाव पड़ता है.
ज्योतिष शास्त्र में वृद्धि योग 27 नित्य योगों में से 11वां योग है जो अति शुभ और मंगलकारी माना जाता है. 'वृद्धि' शब्द का अर्थ ही होता है बढ़ना, प्रगति करना या विस्तार करना. जब सूर्य और चंद्रमा की विशेष खगोलीय स्थिति बनती है तो इस योग का निर्माण होता है. इस योग में किए काम में लगातार वृद्धि होती है. इस योग में किए काम में रुकावटें नहीं आती हैं.
वृद्धि योग में विशेष मंत्र का जाप करना शुभ फलदायी होता है. इस योग में "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करना व सूर्य देव की पूजा करना श्रेष्ठ होता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृद्धि योग अति शुभ योग होता है जिसके मुख्य स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं और वहीं, इस योग के देवता सुर्य देव हैं. इस योग के कारक ग्रह बुध हैं. इस योग में जन्मे लोगों पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव गहरा होता है.
वृद्धि योग में किए गए कार्यों में लगातार तरक्की होती है. इस योग में किए कार्य सफल और शांति से संपन्न होते हैं.
वृद्धि योग में नया व्यापार शुरू करना, निवेश करना, नए घर में प्रवेश करना या मांगलिक कार्य करना उत्तम माना जाता है.
वृद्धि योग में जन्मे लोग भाग्यशाली और धनी होते हैं. इन्हें हर मोड़ पर भाग्य का साथ मिलता है और जीवन में सम्मान प्राप्त होता है.
वृद्धि योग में जन्मे लोग बुद्धिमान और चतुर होते हैं. ये लोग दूरदर्शी होते हैं और सही समय पर फैसला लेने में ये लोग सक्षम होते हैं.
वृद्धि योग में जन्मे लोग मिलनसार और परोपकारी होते हैं. ये लोग विनम्र, दयालु और उदार होते हैं. इन्हें लोग खूब पसंद करते हैं.
वृद्धि योग में जन्मे लोग जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं. इनकी उम्र के साथ ही इसके जीवन, कार्य और ज्ञान का दायरा बढ़ता जाता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)