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Astro Tips: कर्म करने पर विश्वास रखते हैं ये 3 राशि के लोग, संघर्ष के बाद जॉब और बिजनेस में कमाते हैं खूब पैसा!

Hardworking Zodiac Signs: वैदिक ज्योतिष के अनुसार भाग्य भरोसे नहीं बल्कि कर्म करने पर किन 3 राशि के लोग विश्वास करते हैं, संघर्ष करने के बाद खूब कामयाबी हालिस करते हैं और खूब सारा धन कमाते हैं? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 01, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:45 PM IST
Astro Tips: कर्म करने पर विश्वास रखते हैं ये 3 राशि के लोग, संघर्ष के बाद जॉब और बिजनेस में कमाते हैं खूब पैसा!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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