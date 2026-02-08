जाने-अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो तरक्‍की, पैसे, सौभाग्‍य में रुकावट डालती हैं. ग्रहों का उल्‍टा असर होने लगता है. सप्‍ताह के हर दिन के लिए कुछ रंगों को पहनने की मनाही की गई है. यदि व्‍यक्ति लगातार गलत दिन पर गलत रंग पहनता है तो उसकी कुंडली के ग्रहों पर बुरा असर पड़ने लगता है. जिससे ग्रहों का दुष्‍प्रभाव असफलता, धन हानि, बीमारियों, तनाव, दुर्घटना आदि के रूप में झेलनी पड़ती है. जानिए सप्‍ताह के किस दिन कौनसा रंग पहनने से बचना चाहिए.

सप्‍ताह के किस दिन कौनसा रंग ना पहनें

सोमवार - सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन माना जाता है. इस दिन लाल, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए. वरना जीवन में तनाव, दुविधा बढ़ती है. निर्णय क्षमता में कमी आती है.

मंगलवार - मंगलवार को हरे रंग के कपड़े ना पहनें. हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से है. मंगलवार के दिन बुध ग्रह के हरे रंग को पहनना विरोधीभासी स्थिति बनाती है और भयंकर नुकसान देती है. व्‍यापार, वाणी, बुद्धि की हानि होती है.

बुधवार - बुधवार को पीले रंग के कपड़े पहनना अशुभ फल देता है. पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक है और बुध व गुरु ग्रह के बीच शत्रुता का भाव है.

गुरुवार - गुरुवार के दिन गुलाबी और काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है. ये गलती करने से गुरु ग्रह नाराज हो जाते हैं, इससे वैवाहिक जीवन में समस्‍या, सुख में कमी, तरक्‍की में रुकावट आती है.

शुक्रवार - शुक्रवार का दिन मां लक्ष्‍मी का दिन होता है इस दिन गलती से भी काले या गहरे रंग के कपड़े ना पहनें. इससे धन प्राप्ति में बाधा आती है. गरीबी बढ़ती है.

शनिवार - शनिवार को सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए. ऐसा करने से राहु का प्रकोप बढ़ता है. जीवन में समस्‍याएं बढ़ती हैं.

रविवार - रविवार को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए. काले रंग का संबंध शनि से है और सूर्य व शनि परम शत्रु ग्रह हैं. रविवार को काले रंग के कपड़े पहनने से आत्‍मविश्‍वास घटता है. बीमारी-दुर्घटना के योग बनते हैं. कामों में असफलता मिलती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

