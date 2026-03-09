Kundli Dosh: राजयोग भी हो जाएंगे फेल, अगर कुंडली में मौजूद है यह एक खतरनाक दोष!

Kundli Pitru Dosh: भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में पूर्वजों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, हमारे पूर्वज न सिर्फ हमारे अस्तित्व का आधार हैं, बल्कि सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन की दिशा को भी प्रभावित करते हैं. जब परिवार में पितरों की शांति और उनके सम्मान में कमी आती है, तो जातक की कुंडली में पितृ दोष का निर्माण होता है. पितृ दोष के विषय में कहा जाता है कि यह कुंडली के राजयोग के शुभ फल को भी नष्ट कर देता है. यही वजह है कि शास्त्रों के जानकार कुंडली के पितृ दोष से सावधान रहने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृ दोष क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है.

पितृ दोष का उद्भव कैसे होता है?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, अगर परिवार में किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार शास्त्र सम्मत विधि से न हुआ हो, या उनकी मृत्यु के बाद उनके निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म न किए जाएं, तो वह आत्मा अतृप्त रह जाती है. यह बाधा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक आनुवंशिक समस्या की भांति अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होती रहती है. जन्मकुंडली के माध्यम से जानकार इस दोष की पहचान आसानी से कर लेते हैं.

कुंडली में पितृ दोष के लक्षण

आर्थिक एवं व्यापारिक हानि- कड़ी मेहनत के बावजूद धन का संचय न होना और व्यापार में लगातार बाधाएं आना.

पारिवारिक अशांति- बिना किसी ठोस कारण के घर में कलह, मानसिक तनाव और शुभ कार्यों में अप्रत्याशित देरी.

स्वास्थ्य और वंश वृद्धि- संतान प्राप्ति में समस्या या परिवार में किसी असाध्य रोग का बने रहना.

आकस्मिक घटनाएं- जीवन में बार-बार दुर्घटनाओं का होना और मान-प्रतिष्ठा में कमी आना.

कुंडली में कैसे बनता है पितृ दोष

सूर्य (पिता)- अगर सूर्य प्रभावित हो, तो यह पिता के पक्ष से आने वाले दोष को दर्शाता है.

चंद्रमा (माता)- चंद्रमा पर पाप ग्रहों का साया मातृ पक्ष की अतृप्त इच्छाओं का संकेत है.

बृहस्पति (गुरु)- गुरु का पीड़ित होना किसी ज्ञानी पुरुष या पूर्वज के श्राप को दर्शाता है.

पंचम व नवम भाव- कुंडली के इन घरों का संबंध संतान और भाग्य से होता है, जहां दोष होने पर वंश वृद्धि में बाधा आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)