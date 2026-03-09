Advertisement
trendingNow13134617
Hindi Newsऐस्ट्रोKundli Dosh: राजयोग भी हो जाएंगे फेल, अगर कुंडली में मौजूद है यह एक खतरनाक दोष!

Kundli Dosh: राजयोग भी हो जाएंगे फेल, अगर कुंडली में मौजूद है यह एक खतरनाक दोष!

Kundli Dosh: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में मौजूद शुभ योग जातक को हर प्रकार का सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं. कुंडली में बनने वाला दोष ऐसा है, जो राजयोग के प्रभाव को भी नष्ट कर देता है. आइए जानते हैं कुंडली में यह योग कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या हैं और इस दोष का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kundli Dosh: राजयोग भी हो जाएंगे फेल, अगर कुंडली में मौजूद है यह एक खतरनाक दोष!

Kundli Pitru Dosh: भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में पूर्वजों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, हमारे पूर्वज न सिर्फ हमारे अस्तित्व का आधार हैं, बल्कि सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन की दिशा को भी प्रभावित करते हैं. जब परिवार में पितरों की शांति और उनके सम्मान में कमी आती है, तो जातक की कुंडली में पितृ दोष का निर्माण होता है. पितृ दोष के विषय में कहा जाता है कि यह कुंडली के राजयोग के शुभ फल को भी नष्ट कर देता है. यही वजह है कि शास्त्रों के जानकार कुंडली के पितृ दोष से सावधान रहने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृ दोष क्या होता है,  इसका निर्माण कैसे होता है और इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है.

पितृ दोष का उद्भव कैसे होता है?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, अगर परिवार में किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार शास्त्र सम्मत विधि से न हुआ हो, या उनकी मृत्यु के बाद उनके निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म न किए जाएं, तो वह आत्मा अतृप्त रह जाती है. यह बाधा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक आनुवंशिक समस्या की भांति अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होती रहती है. जन्मकुंडली के माध्यम से जानकार इस दोष की पहचान आसानी से कर लेते हैं.

कुंडली में पितृ दोष के लक्षण

आर्थिक एवं व्यापारिक हानि- कड़ी मेहनत के बावजूद धन का संचय न होना और व्यापार में लगातार बाधाएं आना.

Add Zee News as a Preferred Source

पारिवारिक अशांति- बिना किसी ठोस कारण के घर में कलह, मानसिक तनाव और शुभ कार्यों में अप्रत्याशित देरी.

स्वास्थ्य और वंश वृद्धि- संतान प्राप्ति में समस्या या परिवार में किसी असाध्य रोग का बने रहना.

आकस्मिक घटनाएं- जीवन में बार-बार दुर्घटनाओं का होना और मान-प्रतिष्ठा में कमी आना.

कुंडली में कैसे बनता है पितृ दोष

सूर्य (पिता)- अगर सूर्य प्रभावित हो, तो यह पिता के पक्ष से आने वाले दोष को दर्शाता है.

चंद्रमा (माता)- चंद्रमा पर पाप ग्रहों का साया मातृ पक्ष की अतृप्त इच्छाओं का संकेत है.

बृहस्पति (गुरु)- गुरु का पीड़ित होना किसी ज्ञानी पुरुष या पूर्वज के श्राप को दर्शाता है.

पंचम व नवम भाव- कुंडली के इन घरों का संबंध संतान और भाग्य से होता है, जहां दोष होने पर वंश वृद्धि में बाधा आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

#astrology

Trending news

सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे