/मेन गेट पर लगाएं इस रूप में गणेश-लक्ष्मी की फोटो, घर में होगी पैसों और सुख-समृद्धि की बारिश

घर का मेन गेट सिर्फ अंदर-बाहर आने-जाने का रास्ता नहीं होता है. वास्तु शास्त्र की मानें तो ये पूरे घर की ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है. माना जाता है कि इसी दरवाजे से घर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी आती है.
यही वजह है कि लोग अपने मेन गेट को सुंदर बनाने के लिए वहां देवी-देवताओं की फोटो या शुभ निशान लगाते हैं.
लेकिन वास्तु के नियम कहते हैं कि हर भगवान की तस्वीर मुख्य द्वार पर नहीं लगाई जा सकती है. तो चलिए जानते हैं कि दरवाजे पर किसकी फोटो लगाना सही रहता है.
वास्तु शास्त्र में घर के मेन गेट पर भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति लगाना सबसे बढ़िया माना गया है. गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी सभी दुखों को दूर करने वाले भगवान जी.
मान्यता है कि मुख्य द्वार पर उनकी मौजूदगी से घर में सुख-शांति और बरकत बनी रहती है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मुख्य द्वार पर हमेशा बैठी हुई मुद्रा वाली गणेश जी की तस्वीर ही लगाएं.
साथ ही उनका मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए, घर की ओर उनकी पीठ नहीं दिखनी चाहिए.
अगर आप चाहते हैं कि घर में धन-दौलत की कभी कमी न हो, तो मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी और कुबेर देव की तस्वीर लगा सकते हैं. वास्तु के मुताबिक इनकी फोटो से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है.
मां लक्ष्मी की फोटो चुनते समय हमेशा कमल पर बैठी हुई तस्वीर ही चुनें. खड़ी हुई मां लक्ष्मी की फोटो लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी फोटो से पैसा घर में ज्यादा दिन टिकता नहीं है.
मुख्य दरवाजे पर मां लक्ष्मी के छोटे-छोटे पैर के निशान लगाना भी बहुत शुभ होता है. इससे घर में खुशहाली आती है.
इसके अलावा आप दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर से स्वास्तिक या शुभ-लाभ लिख सकते हैं. ये पुराने और पवित्र प्रतीक घर को बुरी नजर से बचाते हैं और पॉजिटिव माहौल बनाए रखते हैं.
वास्तु के हिसाब से भगवान के उग्र या गुस्से वाले रूप की फोटो मुख्य द्वार पर कभी नहीं लगानी चाहिए. जैसे भगवान शिव का रौद्र रूप, शनिदेव महाराज या मां काली की तस्वीरें मेन गेट पर न लगाएं.
ऐसी तस्वीरें लगाने से घर के लोगों के बीच आपसी तनाव और क्लेश बढ़ सकता है. इसलिए हमेशा शांत और आशीर्वाद देती हुई तस्वीरें ही चुनें.
मेन गेट पर भगवान की फोटो लगाना ही काफी नहीं है, वहां साफ-सफाई रखना भी बहुत जरूरी है. तस्वीर के आसपास धूल-मिट्टी बिल्कुल न जमने दें. इसके अलावा दरवाजे पर कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए.
अगर फोटो लगी है, तो रात के समय वहां एक छोटा बल्ब जरूर जलाकर रखें. साफ-सुथरा और रोशनी से चमकता हुआ दरवाजा ही घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है.
ये भी पढ़ें: रिश्तेदारों के घर जाने पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति?
(Disclaimer): यह लेख वास्तु शास्त्र की मान्यताओं, पौराणिक परंपराओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक गृह-सज्जा और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी उपयोगी जानकारी पहुंचाना है.