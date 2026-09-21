Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /मेन गेट पर लगाएं इस रूप में गणेश-लक्ष्मी की फोटो, घर में होगी पैसों और सुख-समृद्धि की बारिश

मेन गेट पर लगाएं इस रूप में गणेश-लक्ष्मी की फोटो, घर में होगी पैसों और सुख-समृद्धि की बारिश

घर के मेन गेट पर बैठी मुद्रा में गणेश जी, लक्ष्मी जी या कुबेर देव की तस्वीर लगाना बेहद शुभ माना जाता है. वास्तु के अनुसार उग्र रूप वाली तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए और प्रवेश द्वार पर सफाई व रोशनी रखनी चाहिए.

Written Byharsh singh
Published: Sep 21, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:25 PM IST
मेन गेट पर लगाएं इस रूप में गणेश-लक्ष्मी की फोटो, घर में होगी पैसों और सुख-समृद्धि की बारिश

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET PG 2026 Result: खत्म होने वाला है इंतजार! 30 सितंबर तक जारी होगा रिजल्ट
2
3
4
5