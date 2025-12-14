Shukra: चौथे भाव का शुक्र देता है उच्च पद, अथाह पैसा और आलीशान जिंदगी, जानें धन-कारक ग्रह का प्रभाव

Shukra Effect on Life: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, प्रेम, विवाह और ऐश्वर्य का प्रमुख कारक माना गया है. काल पुरुष कुंडली में शुक्र का स्वाभाविक स्थान द्वितीय और सप्तम भाव माना गया है. द्वितीय भाव जहां धन, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं सप्तम भाव जीवनसाथी, दांपत्य जीवन, व्यापारिक साझेदारी और यात्रा में साथ चलने वाले लोगों से संबंधित होता है. शुक्र ग्रह को वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है. मीन राशि में शुक्र उच्च अवस्था में होता है, जबकि कन्या राशि में यह नीच का माना जाता है. लाल किताब के अनुसार शुक्र गाय, पति-पत्नी, धन, देवी लक्ष्मी तथा दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है. इसी कारण दूसरा भाव परिवार और वैवाहिक संबंधों से जुड़ा माना गया है, जबकि सप्तम भाव गृहस्थ जीवन का कारक होता है. आइए जानते हैं कि कुंडली के किस भाव में बैठा शुक्र जातक को उच्च पद, अथाह धन और आलीशान जिंदगी देता है.

शुक्र ग्रह की मित्रता और शत्रुता

शुक्र के मित्र ग्रह शनि, बुध और केतु माने गए हैं. सूर्य, चंद्रमा और राहु इसके शत्रु ग्रह हैं. बुध, केतु और शनि की राशि में स्थित शुक्र अपेक्षाकृत अधिक बलवान होकर शुभ फल प्रदान करता है. जबकि, बृहस्पति के साथ शुक्र का स्वाभाविक वैर भाव रहता है. सूर्य और शनि की दृष्टि भी शुक्र को प्रभावित करती है, और जब सूर्य व शनि आमने-सामने होते हैं, तो शुक्र कमजोर हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन-किन चीजों का करक होता है शुक्र?

लाल किताब में शुक्र ग्रह को अनेक विषयों और वस्तुओं का प्रतीक माना गया है. इसमें देवी लक्ष्मी, धन, भूमि, संपत्ति, किसान, गाय, बैल, कुम्हार, मनियार और पशुपालक शामिल हैं. इसके अलावा दही, घी, मक्खन, कपास, फूल, अन्न, चमड़ी, श्रृंगार सामग्री, मिट्टी व मिट्टी से जुड़े कार्य, हीरा, जस्ता, धातु, गोबर और गौ मूत्र भी शुक्र से संबंधित माने गए हैं. शरीर में जननांग, वीर्य और नेत्रों पर शुक्र का प्रभाव बताया गया है. शुक्र प्रेम, विवाह, ऐश्वर्य, कला, गायन और नृत्य का अधिपति ग्रह माना जाता है.

शुक्र ग्रह और धन-स्त्री-भूमि का संबंध

लाल किताब के अनुसार जर (धन), जोरु (स्त्री) और जमीन इन तीनों का सम्मिलित रूप शुक्र कहलाता है. जिस व्यक्ति के पास ये तीनों संतुलित रूप में होते हैं, उसके जीवन में लक्ष्मी का वास माना जाता है. यही वजह है कि शुक्र को देवी लक्ष्मी का प्रतीक ग्रह कहा गया है.

शुक्र ग्रह के अशुभ होने के संकेत

राहु के साथ शुक्र की युति से धन और स्त्री सुख में कमी आने लगती है. बिना स्पष्ट कारण के अंगूठे में दर्द या खराबी होना. त्वचा रोग, गुप्त रोग और दांपत्य जीवन में अनावश्यक तनाव. शनि के नीच होने पर शुक्र का प्रभाव भी कमजोर हो जाता है. अशुभ शुक्र व्यक्ति में चारित्रिक दोष उत्पन्न कर सकता है. मंदा शुक्र वैवाहिक जीवन में कलह और मानसिक अशांति का कारण बनता है.

यह भी पढ़ें: कुंडली के इस भाव में बैठा शनि देता है राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य, जीवन भर रहती है अमीरी

शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय

अगर कुंडली में शुक्र योगकारक होते हुए भी शुभ फल नहीं दे रहा हो, तो लाल किताब के अनुसार शुक्रवार या किसी शुभ मुहूर्त में चांदी के आभूषण धारण करें. इसके साथ ही बेडरूम में चांदी की कटोरी में सफेद चंदन और सफेद पत्थर रखें. हीरा या शुक्र यंत्र धारण करना लाभकारी माना जाता है. क्रीम रंग के वस्त्र पहनें और घर में क्रीम रंग के पर्दे व चादरों का इस्तेमाल करें. घर में तुलसी का पौधा और सफेद फूलों को लगाएं. शुक्रवार को मां दुर्गा की पूजा करें, पांच कन्याओं को खीर और सफेद वस्त्र दान करें. आलू में हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं.लगातार पांच शुक्रवार तक धार्मिक स्थल पर दूध, मिश्री, चावल, बर्फी और सफेद वस्त्र दान करें. माता, दादी और अन्य महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें कष्ट न दें. शुक्रवार से सात दिनों तक गौशाला में गाय को हरा चारा और शक्कर दें. चांदी की गोली सदैव अपनी जेब में रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)