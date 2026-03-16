Astrology: शनि बड़े या सूर्य? नवग्रहों के उस भीषण विवाद की अनसुनी कहानी, जिसके फैसले ने देवताओं को भी हैरान कर दिया

Astrology: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के प्रभाव को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. प्राचीन किंवदंतियों में एक अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जब नवग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया. सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और छाया ग्रह राहु-केतु, सभी इस बात पर अडिग थे कि वे ही सबसे प्रभावशाली हैं. आइए जानते हैं उस दिलचस्प प्रसंग को.
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Most Powerful Planet: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का जिक्र किया गया है और ग्रह का अपना खास ज्योतिषीय महत्व है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और छाया ग्रह राहु-केतु आते हैं. इन्हीं नवग्रहों और नक्षत्रों की गणना के आधार पर कुंडली तैयार की जाती है. लेकिन कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है. कहते हैं कि एक बार इसी बात को लेकर सभी नवग्रहों में विवाद खड़ा हो गया कि आखिर सबमें बड़ा कौन है. ऐसे में अगर आप भी इस बात से अनजान हैं कि नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है तो आइए जानते हैं, पुराणों में वर्णित इस प्रसंग के बारे में.
जब यह विवाद देवराज इंद्र के पास पहुंचा, तो उन्होंने निष्पक्ष निर्णय के लिए न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का नाम सुझाया. विक्रमादित्य के सामने बड़ी धर्मसंकट की स्थिति थी. वे जानते थे कि किसी एक ग्रह को छोटा बताने का अर्थ है- उस ग्रह के क्रोध और कोप को आमंत्रित करना. इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने एक युक्ति निकाली. उन्होंने नवग्रहों की धातुओं के अनुसार नौ सिंहासन बनवाए- जिनमें स्वर्ण (सोना) सबसे आगे रखा गया और लौह (लोहा) सबसे अंत में. राजा ने ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपनी पसंद के धातु अनुसार आसन ग्रहण करें. नियम यह था कि जो सबसे आगे बैठेगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा और जो सबसे पीछे, वह सबसे छोटा.
भगवान सूर्य सोने आसन पर विराजमान हुए, जबकि शनिदेव के हिस्से में सबसे पीछे रखा लोहे का आसन आया. अपने आसन की स्थिति देख शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए. उन्होंने राजा विक्रमादित्य को ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव का गूढ़ रहस्य समझाते हुए चेतावनी दी. शनिदेव ने बताया कि जहां अन्य ग्रह किसी राशि पर कुछ दिन या महीने रहते हैं, वहीं शनि एक राशि पर ढाई वर्ष और साढ़ेसाती के दौरान साढ़े सात वर्षों तक अपना प्रभाव रखते हैं. शनि का दंड काल सबसे लंबा और कष्टकारी होता है, जिससे राजा से लेकर रंक तक कोई नहीं बच सकता.
कथा के अनुसार, राजा विक्रमादित्य को अपने इस निर्णय के कारण वर्षों तक शनि की साढ़ेसाती और भारी कष्टों का सामना करना पड़ा. आखिरकार, अपने अनुभवों से सीख लेकर उन्होंने यह स्वीकार किया कि ग्रहों में शनि का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि वे कर्मफल दाता हैं. शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या वास्तव में दंड नहीं, बल्कि मनुष्य के पूर्व जन्मों और वर्तमान कर्मों का लेखा-जोखा है. राजा ने घोषणा की कि शनि के उपायों और अनुशासन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने संघर्षों से मुक्ति पा सकता है.
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आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग को अगर शनि का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा. हमारे जीवन का कोई भी कोना लौह धातु से अछूता नहीं है. सुई से लेकर सिर की पिन तक. मकान की नींव के सरिए से लेकर रसोई के चूल्हे और फ्रिज-अलमारी तक. इसके अलावा साइकिल, स्कूटर से लेकर बड़ी गाड़ियां और हवाई जहाज तक. हर तरफ लोहे का जो विस्तार है, वह वास्तव में शनि की वव्यापकता का ही प्रतीक है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)