/Vastu Tips: कैंची का किस ग्रह से है कनेक्शन? गलत तरीके से रखते हैं तो घर में आ सकता है वास्तु दोष, जानें इसके नियम

Which planet is connected to Scissors: कैंची लगभग हर घर में होती है लेकिन क्या आप जानते हैं इससे जुड़े वास्तु नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कैंची का किस ग्रह से संबंध है और इससे जुड़े वास्तु नियम क्या हैं? आइए इस बारे में विस्तार से इस लेख में जानें ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक उर्जा का घर में प्रवेश न हो सके और न तो घर में धन हानि जैसी दिक्कतों का प्रवेश हो सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार कैंची के रखरखाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अगर इसे गलत जगह या गलत तरीके से रखें तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है. ऐसे में कैंची को बिना सोचे-समझे कहीं भी न रखें.
वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कैंची का संबंध छाया ग्रह राहु से है. कैंची घर में इधर-उधर रखने से या गलत दिशा में रखने से राहु का बुरा प्रभाव सक्रिय हो सकता है जिससे घर के सदस्यों में भ्रम, अलगाव और अस्थिरता बढ़ सकती है. परिवार के सदस्यों के बीच बिना बात के झगड़े होने लगते हैं. ऐसे में कैंची को हमेशा सही जगह पर ही रखें और वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखें.
कैंची किसी को भी उधार में न दें. देना भी पड़े तो तुरंत उसे वापस ले लें. कैंची को उधार देने से राहु की बुरी ऊर्जा बढ़ सकती है. परिवार में अलगाव हो सकता है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार कैंची उधार देने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है.
रसोई मंगल ग्रह जुड़ा है और जब कैंची को गलती से भी किचन में रखते हैं तो मंगल और राहु का टकराव वास्तु दोष पैदा कर सकता है. भोजन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. जिससे परिवार में भ्रम बढ़ सकता है.
कैंची लोहे या स्टील की होती है जो बुध ग्रह के गुणों के उलट है. ऐसे में बुध की दिशा यानी उत्तर दिशा में कैंची को कतई न रखें. कैंची इस दिशा में रखने से घर वालों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और वाणी का आकर्षण खत्म होने लगता है. घर में आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है.
कैंची को खोलकर या उल्टा करके न रखें.
घर में ऐसी कैंची न रखें जिसकी नोक टूटी या खिची हो.
कैंची को बेवजह हवा में न चलाएं. ऐसा करने से घर में झगड़े बढ़ जाते हैं.
दरवाजे पर कैंची को लटकाकर न रखें. ऐसा करने से घर में आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं.
कैंची को मुख्य द्वार पर लटकाने से घर के लोगों में तनाव बढ़ जाता है.
कैंची को घर में ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की नजर न पड़े.
कैंची को पूजा घर, बेडरूम या मुख्य द्वार के पास न रखें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.