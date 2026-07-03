/शांत समझकर हाथ में न पहनें मोती! इन 4 तरह के लोगों का गुस्सा बढ़ा कर जिंदगी में जहर घोल सकता है यह रत्न

सफेद और चमकदार मोती देखने में जितना खूबसूरत लगता है, लोग इसे उतना ही शांत और सुरक्षित रत्न मानते हैं. अक्सर जब किसी को अपना मन शांत करना होता है या गुस्सा कम करना होता है, तो लोग उसे मोती पहनने की सलाह दे देते हैं.
बाजार में भी यह आसानी से मिल जाता है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे इसे चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहन लेते हैं. लेकिन रत्न ज्योतिष की मानें तो मोती जितना शांत दिखता है, उतना ही यह आपके दिमाग में उथल पुथल भी मचा सकता है.
हर रत्न की तरह मोती के भी अपने कड़े नियम होते हैं. अगर गलत स्वभाव या गलत कुंडली वाले इंसान ने इसे पहन लिया, तो यह फायदे की जगह जिंदगी में भारी नुकसान करा सकता है.
ज्योतिष शास्त्र में मोती का सीधा संबंध चंद्रमा से माना गया है. चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का मालिक होता है. यही वजह है कि जिन लोगों का स्वभाव बहुत ज्यादा भावुक यानी इमोशनल होता है, उन्हें मोती पहनने से बिल्कुल बचना चाहिए.
जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रोने लगते हैं या दूसरों की बातों को दिल से लगा लेते हैं, उनके लिए मोती एक तरह का जहर साबित हो सकता है. ऐसे लोग अगर मोती पहन लें, तो उनकी भावनाएं उनके काबू से बाहर हो जाती हैं. वह हर समय उदास रहने लगते हैं और बात बात पर उनके आंसू निकलने लगते हैं.
अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी गुस्सा आता है. आम धारणा यह है कि मोती गुस्सा शांत करता है, लेकिन ज्योतिष का नियम इसके बिल्कुल उलट है.
अगर किसी व्यक्ति का गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है और वह बिना बात के चिढ़ जाता है, तो उसे मोती बिल्कुल नहीं छूना चाहिए. ऐसी स्थिति में मोती पहनने से इंसान का गुस्सा शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क जाता है.
वह अपने गुस्से में आकर खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठता है. उसके कड़वे बोल की वजह से परिवार और दोस्तों से उसके रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं.
तीसरी तरह के वो लोग हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या जिन्हें डिप्रेशन की बीमारी होती है. अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, यानी राहु केतु या किसी क्रूर ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा है, तो मोती पहनना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है.
ऐसी स्थिति में मोती सीधे आपके दिमाग पर हमला करता है. यह इंसान को गहरे डिप्रेशन, बेचैनी और अज्ञात डर के दलदल में धकेल देता है. व्यक्ति को हर समय एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, उसे रात में नींद आना बंद हो जाती है और वह छोटी छोटी बातों पर पैनिक होने लगता है.
इसलिए भाई, दूसरों की देखादेखी या सिर्फ मन को शांत करने के शॉर्टकट के चक्कर में मोती पहनने की गलती कभी न करें. यह चमकीला रत्न आपकी पूरी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ कर रख सकता है.
मोती खरीदने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अच्छे से टेस्ट करवाएं. अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फल देने की स्थिति में है, तभी इसे धारण करें.
अगर आपका स्वभाव ज्यादा सोचने वाला या बहुत ज्यादा उग्र है, तो इस रत्न से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है. आखिर समझदारी इसी में है कि शौक के चक्कर में अपनी मानसिक शांति को दांव पर न लगाया जाए.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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