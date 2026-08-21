क्या आप भी बाहर जाने वालों को पीछे से टोकते हैं? तो जान लीजिए ये बात...

आपने अक्सर अपने घर के बड़े-बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जब भी कोई बाहर निकल रहा हो, तो उसे पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए. खास तौर पर जब कोई इंसान किसी जरूरी या शुभ काम के लिए घर से निकल रहा हो, तब इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है.
आज के समय में बहुत से लोग इसे पुरानी बातें या अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं. लेकिन हमारी पुरानी मान्यताओं और ज्योतिष में इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें बताई गई हैं.
पुरानी मान्यताओं के मुताबिक, जब कोई इंसान किसी खास काम से घर से निकलता है, तो उसका पूरा ध्यान अपने मकसद पर होता है. वो दिमाग में यही सोच रहा होता है कि काम कैसे पूरा होगा.
ऐसे में अगर कोई अचानक पीछे से टोक दे या पुकार ले, तो उसका मन और ध्यान दोनों भटक जाते हैं. माना जाता है कि ऐसा होने पर बनते-बनाते काम में अड़चन आ सकती है.
ज्योतिष में पीछे से आवाज देने को राहु के असर से जोड़कर देखा जाता है. अब बात करें राहु कि तो इसे अचानक आने वाले उलझन, परेशानियां और नेगेटिव सोच बढ़ानें वाला ग्रह माना जाता है.
इसी कारण से जब किसी को जाते समय अचानक टोक दिया जाता है, तो इंसान के मन में अजीब सी घबराहट और उलझन आ जाती है. इसी वजह से उस इंसान का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है.
सनातन धर्म की परंपराओं में घर की दहलीज पार करते समय किसी को पुकारना अच्छा नहीं माना जाता. ऐसी मान्यता चली आ रही है कि ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.
ऐसा करने पर इसका सीधा असर घर के समृद्धि, बिजनेस और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. वैसे तो ये पूरी तरह से लोगों की धर्मिक आस्था और विश्वास जुड़ा विषय है.
इसके पीछे एक और कारण है. जब भी हमे कोई काम से बाहर जाना होता है, तो हमारा दिमाग सारा प्लानिंग करने में व्यस्त रहता है. उसके बाद जैसे ही वो जानें के लिए बाहर निकलते हैं तो पीछे से अवाज आ जाती है.
अचानक पीछे से आवाज आने पर इंसान चौंककर पीछे मुड़ता है. इससे उसका फोकस टूट जाता है और कई बार जल्दबाजी में वह अपना वॉलेट, चाबी या जरूरी कागजात घर पर ही भूल जाता है.
अगर कभी ऐसा हो कि आपके निकलते समय कोई पीछे से टोक दे, तो बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बस एक मिनट के लिए वापस घर के अंदर आ जाएं और शांति से बैठ जाएं.
इसके बाद एक-दो घूंट ताजा पानी पिएं, अपने भगवान को याद करें, गहरी सांस लें और फिर पॉजिटिव सोच के साथ अपने काम के लिए निकल जाएं.
(Disclaimer):इस लेख में दी गई जानकारी लोक मान्यताओं, ज्योतिषशास्त्र और सनातन परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे केवल सामान्य जानकारी के रूप में ही लें.