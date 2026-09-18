/घर की चौखट पर खड़े होकर क्यों नहीं रोना चाहिए? जानिए बुजुर्गों की इस सलाह के पीछे का असली नियम

हमारे यहां घर के मुख्य दरवाजे को सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं माना जाता है. बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि ये घर की सबसे खास जगह होती है, जहां से खुशियां और बरकत अंदर आती है.
आपने भी बड़े-बुजुर्गों से सुना होगा कि जब भी कोई मेहमान या घर का सदस्य कहीं बाहर जा रहा हो, तो उसे दरवाजे पर खड़े होकर रोते हुए विदा नहीं करना चाहिए.
वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता है. आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हैं.
घर का मेन गेट अच्छी ऊर्जा का मुख्य जरिया होता है. जब भी कोई व्यक्ति किसी सफर या नए काम के लिए निकलता है, तो वह एक नई शुरुआत होती है.
ऐसे समय में अगर कोई चौखट पर खड़े होकर रोता है या उदास होता है, तो वहां का माहौल नकारात्मक हो जाता है.
माना जाता है कि जाते समय आंसू बहाने से सफर में रुकावटें आ सकती हैं. इसीलिए कहा जाता है कि विदाई हमेशा मुस्कुराहट और अच्छे बोल के साथ देनी चाहिए.
दरवाजे पर रोने का असर सिर्फ जाने वाले पर ही नहीं, बल्कि पूरे घर पर पड़ता है. वास्तु के अनुसार दहलीज पर रोना-धोना करने से घर का माहौल भारी हो जाता है और मन की शांति छीन जाती है.
जिस घर के मुख्य द्वार पर अक्सर उदासी या क्लेश रहता है, वहां धन-धान्य की कमी होने लगती है. अगर आप खुशी-खुशी किसी को विदा करते हैं, तो जाने वाले का सफर भी अच्छा बीतता है और घर में भी सकारात्मकता बनी रहती है.
घर की दहलीज को लक्ष्मी जी का आगमन द्वार माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए. दरवाजे के पास कूड़ा या गंदगी जमा न होने दें.
इसके अलावा शाम के समय चौखट पर बैठने से भी बचना चाहिए. माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुस्ती और बीमारियां बढ़ती हैं. मुख्य द्वार को साफ रखने से घर में हमेशा अच्छी ऊर्जा बनी रहती है.
कई बार लोग दरवाजे पर खड़े होकर ही आपस में बहस करने लगते हैं या किसी को कड़वी बातें बोल देते हैं. वास्तु के हिसाब से ऐसा करना सही नहीं है.
मुख्य द्वार पर गुस्सा करना या चिल्लाना सीधे तौर पर घर की शांति को बिगाड़ता है. जब दरवाजे पर ही नकारात्मकता रहेगी, तो घर के अंदर खुशहाली कैसे आएगी. इसलिए कोशिश करें कि मुख्य द्वार पर हमेशा शांति और प्यार से बात की जाए.
हमारी परंपरा में मेहमान को भगवान का रूप माना गया है. जब भी कोई मेहमान घर से विदा ले, तो उसे पूरे सम्मान और शुभकामनाओं के साथ ही सी-ऑफ करें.
उनके बेहतर सफर के लिए प्रार्थना करें और मुस्कुराते हुए विदा दें. जब घर का माहौल खुशनुमा रहता है और इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो परिवार में हमेशा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है.
डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख लोक मान्यताओं, पारंपरिक विचारों और वास्तु शास्त्र की आम जानकारियों पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक सांस्कृतिक नियम पहुँचाना है. किसी भी वास्तु उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श लें.