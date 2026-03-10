101, 501... लिफाफे में 1 रुपया जोड़ने के पीछे हैं 4 बड़े कारण, जानें क्यों जीरो पर खत्म नहीं किया जाता शगुन

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रो101, 501... लिफाफे में 1 रुपया जोड़ने के पीछे हैं 4 बड़े कारण, जानें क्यों जीरो पर खत्म नहीं किया जाता शगुन

शादी-ब्याह या किसी खास मौकों पर, घर आए मेहमान को शगुन का लिफाफा दिया जाता है. इस लिफाफे में रखे पैसे में हमेशा एक रुपया जरूर जोड़ा जाता है. शगुन के लिफाफे में ये 1 रुपया एक्‍स्‍ट्रा रखने के पीछे केवल परंपरा नहीं है, बल्कि कई महत्‍वपूर्ण कारण हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:46 PM IST
शगुन में 1 रुपया रखना क्‍यों जरूरी?
भारत में लगभग हर हिस्‍से में शगुन का लिफाफा देने की परंपरा है और इस लिफाफे में जो पैसे रखे जाते हैं, उसमें 1 रुपया अतिरिक्‍त रखा जाता है. 1 रुपए का सिक्‍का भले ही बड़ी धनराशि ना हो लेकिन यह धार्मिक और ज्‍योतिषीय लिहाज से बहुत अहम होता है. साथ ही यह 1 रुपया रिश्‍तों का महत्‍व भी दर्शाता है. 

जानिए शादी, जन्मदिन, गृहप्रवेश जैसे खास मौकों पर और घर आए मेहमान आदि को शगुन का लिफाफा देते समय उसमें 1 का सिक्‍का क्‍यों रखा जाता है. 

शगुन में 1 रुपए के सिक्‍के का महत्‍व 

भारत में 1 रुपए के सिक्‍के की वैल्यू केवल उसकी एक रुपए की कीमत तक सीमित नहीं है. बल्कि उसे शुभता, निरंतरता और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक भी माना जाता है.

शून्‍य पर खत्‍म होना अशुभ - लिफाफे में रखे पैसे यदि 100, 500, 1000 हों तो संख्‍या शून्‍य (0) पर खत्‍म होती है. जिसे समाप्ति या अंत का प्रतीक माना जाता है जो कि अच्‍छा नहीं माना जाता है. चूंकि शगुन खास शुभ मौकों पर दिया जाता है, ऐसे में शून्‍य पर शगुन की राशि खत्‍म होना नकारात्‍मक संदेश देता है. 

नई शुरुआत का प्रतीक - वहीं जब लिफाफे में 1 रुपया अतिरिक्‍त रखकर उसे 101, 501, 1001 कर दिया जाता है तो यह 1 रुपया शुरुआत का प्रतीक बन जाता है. यानी कि रिश्‍तों में जुड़ाव बना रहता है, जो बताता है कि आदान-प्रदान का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. 

अविभाज्य रिश्ता - वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शगुन की राशि हमेशा विषम (Odd Number) होनी चाहिए. साथ ही हर उपाय आदि भी विषम संख्‍या में ही किए जाते हैं. माना जाता है कि सम संख्‍या में की गईं चीजें खाली चली जाती हैं. इसलिए महत्‍वपूर्ण काम 3, 5, 7 आदि विषम संख्‍या में किए जाते हैं. शगुन का लिफाफा भी 101, 501 देने पर वह अविभाज्‍य हो जाता है. जबकि 100, 500 आदि को 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं. 

धातु के सिक्‍के का महत्‍व - पहले के समय में सिक्‍के या मुद्रा सोने, चांदी, तांबा आदि की होती थीं, इसलिए नदियों में सिक्‍के डाले जाते थे जो पानी की शुद्ध करते थे. लिहाजा धातु का अपना अलग महत्‍व होता है. इस लिहाज से 1 रुपए का सिक्‍का शगुन में रखा जाता है. मान्यता है कि शगुन का यह 1 सिक्का जिसे मिलता है उसके घर में बरकत लाता है और धन वृद्धि करता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

