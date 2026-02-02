What is a snow moon : पूर्णिमा को अंग्रेजी में Full Moon कहते हैं. जिस तरह हिंदू धर्म में साल की सभी 12 पूर्णिमा के नाम हैं - जैसे चैत्र पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा आदि. वैसे ही इंग्लिश में भी हर Full Moon को एक खास नाम दिया गया है. 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा थी, जिसे स्‍नो मून नाइट कहा जा रहा है. खगोलविज्ञान में फरवरी के आसपास पड़ने वाले Full Moon को Snow Moon कहा जाता है. जो कि भारत में माघ पूर्णिमा कहलाती है और इसका हिंदू धर्म व ज्‍योतिष में बड़ा महत्‍व है. माघ पूर्णिमा पर गंगा स्‍नान होता है.

क्‍यों कहते हैं स्‍नो मून?

फरवरी के ठंडे और बर्फीले मौसम के कारण फरवरी की इस पूर्णिमा को "स्नो मून" (हिमचंद्रमा) कहा जाता है. इसे हंगर मून और स्टॉर्म मून भी कहा जाता है. दरअसल इस समय में उत्‍तरी गोलार्ध (North Pole) में भारी बर्फबारी होती है. इसके अलावा दुनिया के कई देशों में यह समय बर्फीला तूफान लाता है, जिससे खाने की किल्‍लत हो जाती है. इसके चलते इस पूर्णिमा या फुल मून को स्‍नो मून, स्‍टॉर्म मून कहा जाता है.

साल की 12 पूर्णिमा और उनके नाम

हर महीने में एक पूर्णिमा होती है. इस तरह साल में 12 पूर्णिमा होती हैं. हिंदू धर्म में इन सभी पूर्णिमा के नाम हिंदी कैलेंडर के नाम पर होते हैं. वहीं खगोलविज्ञान की दुनिया में इन फुल मून को अलग नाम दिए गए हैं. आमतौर पर ब्‍लू मून, सुपरमून, पिंक मून या ब्‍लड मून जैसे नामों से तो लोग परिचित हैं, लेकिन वुल्‍फ मून, स्‍नो मून, बक मून और कॉर्न मून आदि नाम कम ही लोग जानते हैं. यहां जानिए साल के सभी 12 फुल मून या सुपर मून के नाम.

सुपर मून : जनवरी से दिसंबर

महीना सुपरमून के नाम

जनवरी वुल्फ मून (Wolf Moon)

फरवरी स्नो मून (Snow Moon)

मार्च वॉर्म मून (Worm Moon)

अप्रैल पिंक मून (Pink Moon)

मई फ्लावर मून (Flower Moon)

जून स्ट्रॉबेरी मून (Strawberry Moon)

जुलाई बक मून (Buck Moon)

अगस्त स्टर्जन मून (Sturgeon Moon)

सितंबर कॉर्न मून (Corn Moon)

अक्टूबर हंटर्स मून (Hunter's Moon)

नवंबर बेवर मून (Beaver Moon)

दिसंबर कोल्ड मून (Cold Moon)

