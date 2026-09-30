दिन-रात घर की खिड़की बंद रखने वाले हो जाएं सतर्क, वास्तु में बताए गए हैं इसके नुकसान

हम सभी अपने घरों में सुख-शांति चाहते हैं. जिसके लिए हम तरह-तरह के वास्तु नियम अपनाते हैं. इन्हीं सब नियमों में से एक नियम खिड़की और दरवाजों से जुड़ा है. दरअसल कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा अपने घर की खिड़कियां हमेशा बंद ही रखते हैं.
लेकिन अगर आप वास्तु की माने तो ये आदत आपके घर की शांति को बिगाड़ सकती है. वास्तु के मुताबिक, खिड़कियां बंद रहने से घर में ताजी हवा और धूप नहीं आ पाती है.
इससे घर में निगेटिव एनर्जी जमा होने लगती है, जिसका असर आपकी सेहत और आपके पैसे दोनों पर पड़ता है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि खिड़कियां बंद रखने से आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.
अगर आपके घर की खिड़कियां पूरे दिन बंद रहती हैं, तो ताजी हवा का आना-जाना रुक जाता है. इससे घर का माहौल भारी होने लगता है. जब घर में हवा का चक्र नहीं बनता, तो वहां निगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है.
इसका नतीजा ये होता है कि परिवार के लोगों के बीच छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट और झगड़े बढ़ने लगते हैं. इसके अलावा, घर में पैसों की तंगी भी महसूस होने लगती है. इसलिए दिन में कुछ समय के लिए खिड़कियां खोलना बहुत जरूरी है.
इतना ही नहीं खिड़कियां बंद रहने का सबसे बड़ा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. जब सुबह की धूप और ताजी हवा घर के अंदर नहीं आ पाती, तो घर में नमी और सीलन बढ़ने लगती है.
धूप न मिलने से घर में छिपे कीटाणु और बैक्टीरिया मरने के बजाय बढ़ने लगते हैं. इससे सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां घर में जगह बना लेती हैं. सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि सुबह के समय घर में थोड़ी धूप और ताजी हवा आने के लिए खिड़कियों को खोलकर रखनी चाहिए.
वास्तु शास्त्र में माना गया है कि जिस घर में रोशनी और हवा सही से नहीं पहुंचती, वहां वास्तु दोष पैदा होता है. हमेशा खिड़कियां बंद रखने से घर की अच्छी ऊर्जा सो जाती है.
इसका सीधा असर घर के लोगों के दिमाग और सोच पर पड़ता है. काम में मन नहीं लगता, तनाव बढ़ता है और फैसले लेने में परेशानी होती है. घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखने के लिए रोजाना खिड़कियां खोलकर नेचुरल रोशनी को अंदर आने दें.
सिर्फ खिड़कियां खोलना ही काफी नहीं है, उन्हें साफ रखना भी उतना ही जरूरी है. अगर खिड़की के शीशे गंदे होंगे, तो बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी रुक जाएगी.
इसके अलावा, जब खिड़की खोलते या बंद करते समय उसमें से चर-चर या कड़कड़ाने की आवाज आती है, तो इसे अशुभ माना जाता है.
ऐसी आवाजों से घर में तनाव और बेचैनी बढ़ती है. इसलिए खिड़की के शीशों को हमेशा साफ रखें और आवाज करने वाले कब्जों में तेल डालकर सही रखें.
कई लोग खिड़कियों पर बहुत मोटे और काले या गहरे रंग के पर्दे टांग देते हैं. ऐसा करने से बाहर से आने वाली रोशनी पूरी तरह रुक जाती है.
वास्तु के अनुसार, खिड़कियों पर हमेशा हल्के रंग और पतले कपड़े वाले पर्दे ही लगाने चाहिए. हल्के पर्दे रहने से हवा आसानी से छनकर अंदर आती है और रोशनी भी बनी रहती है. इससे घर का कोना-कोना चमकता है और परिवार में पॉजटिव माहौल बना रहता है.
(Disclaimer): यह आलेख सामान्य वास्तु मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है. इसे सामान्य जानकारी के रूप में ही पढ़ें.