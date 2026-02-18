Chandra Grahan 2026 on Falgun Purnima : 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह चंद्र ग्रहण फाल्‍गुन पूर्णिमा को लगेगा. इसके बाद साल का अगला चंद्र ग्रहण 28 अगस्‍त 2026 को सावन पूर्णिमा के दिन लगेगा. अब सवाल यह है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही क्‍यों लगता है. यह वैसा ही है जैसे हर सूर्य ग्रहण अमावस्‍या पर ही लगता है.

चंद्र ग्रहण कब लगता है?

चंद्र ग्रहण की घटना तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आएं. ऐसा होने से चंद्रमा पर पृथ्‍वी की छाया पड़ती है और वह छिप जाता है. तब चंद्र ग्रहण लगता है. चूंकि पूर्णिमा पर ही सूर्य, पृथ्‍वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं और इसमें पृथ्‍वी बीच में होती है. तब ही पृथ्‍वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है. यही वजह है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर ही लगता है.

अब हर पूर्णिमा को क्‍यों चंद्र ग्रहण नहीं लगता?

अब अगला सवाल यह मन में आता है कि हर पूर्णिमा पर जब सूर्य, पृथ्‍वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं तो प्रत्‍येक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है. इसके पीछे वजह है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के साथ कुछ झुकी हुई है. इसलिए, चंद्रमा अक्सर पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है. लेकिन जब छाया सीधे चंद्रमा पर पड़ती है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है.

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है. इस दिन फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा है. 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में नजर आएगा. इस कारण इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा. चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 03:20 मिनट से शुरू होकर शाम के 06:47 मिनट तक चंद्र ग्रहण लगा रहेगा. वहीं इसका सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और चंद्र ग्रहण समाप्‍त होने पर ही खत्‍म होगा.

