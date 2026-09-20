/रात में झाड़ू लगाने से क्यों नाराज होती हैं मां लक्ष्मी? जानिए इसके पीछे का असली कारण

आपने अक्सर अपने बड़े-बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए. कई लोग इसे सिर्फ एक पुराना वहम मानकर टाल देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस परंपरा के पीछे सिर्फ लोक मान्यताएं ही नहीं है.
कहा जाता है कि इसके पीछे ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के कई बड़े तर्क भी जुड़े हुए हैं. आज हम इस स्टोरी में आखिर रात के समय सफाई करने से क्यों मना किया जाता है, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे.
हिंदू धर्म में झाड़ू को सिर्फ सफाई का सामान नहीं माना जाता. इसे धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के समय दीपक जलने के बाद मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है.
इस समय घर में शांति और पवित्र माहौल होना बहुत जरूरी माना गया है. मान्यता है कि इस वक्त झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है. ऐसा करने से घर में पैसों की तंगी आ सकती है और दरिद्रता का वास होने लगता है.
ज्योतिष शास्त्र की माने तो समय और ग्रहों की चाल का जीवन में बड़ा महत्व है. शास्त्रों के मुताबिक रात के समय में राहु और केतु जैसे ग्रह छाया ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं.
इसी कारण से इन ग्रहों का असर इंसान के मन और घर के माहौल पर निगेटिव असर पड़ता है. ऐसे समय में सफाई करने से घर में अशांति और बेवजह के कलेश और भी बढ़ सकता है. यही वजह है कि लोग हमेशा दिन के उजाले में ही सफाई करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी पॉजटिव एनर्जी लाती है.
वास्तु शास्त्र भी यही कहता है कि घर में ऊर्जा का सही संतुलन होना बेहद जरूरी है. सूर्यास्त के बाद घर के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है.
ऐसे में अगर रात को झाड़ू लगाई जाए, तो घर की सुख-समृद्धि प्रभावित होती है. वास्तु के नियमों के अनुसार रात के समय सफाई करने से बचना ही समझदारी है. इससे घर के सदस्यों के मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि रात में झाड़ू लगाना बहुत जरूरी हो जाता है. मान लीजिए घर में कुछ कांच या कचरा गिर जाए, तो उसे साफ करना ही पड़ता है. वास्तु शास्त्र में इसका भी एक आसान उपाय बताया गया है.
अगर आप रात में झाड़ू लगा रहे हैं, तो निकले हुए कचरे को तुरंत कूड़ेदान में डाल दें. सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस कचरे को रात में ही घर के बाहर बिल्कुल न फेंकें. उसे सुबह होने पर ही बाहर निकालें.
पुराने ज़माने में जब बिजली और लाइट की सुविधा नहीं होती थी, तब लोग रात में दीये की हल्की रोशनी में काम करते थे. अंधेरे में झाड़ू लगाने से अक्सर घर का कोई कीमती सामान, जैसे सोना या पैसे, गंदे कचरे के साथ बाहर जाने का डर रहता था.
इसके अलावा उड़ती हुई धूल सांस के साथ शरीर में न जाए, इसलिए भी बड़े-बुजुर्ग रात में सफाई करने से रोकते थे. यह परंपरा आज भी हमारे जीवन में एक जरूरी नियम बनकर बनी हुई है.
(Disclaimer): यह लेख धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय सिद्धांतों और वास्तु शास्त्र की पारंपरिक धारणाओं पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक भारतीय लोक-परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं की जानकारी पहुंचाना है.