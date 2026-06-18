भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं. ज्योतिषाचार्यों को कुंडली दिखाते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं. कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होने के बाद भी संघर्ष और असफलता का दौर ही खत्म नहीं होता है. इसकी पीछें खास वजहें हैं.
गजकेसरी राजयोग, हंस राजयोग, लक्ष्मी योग... आदि ये वो योग हैं जो किसी की कुंडली में बनें तो वह अपार धन-संपत्ति, शोहरत पाता है. लेकिन कई बार ये योग होने के बाद भी व्यक्ति असफलता, तंगी, तनाव आदि झेलता है. इसके पीछे वजह उसके अपने कर्म और कुछ खास स्थितियां हैं. जिनके कारण उसका राजयोग फल नहीं देता है.
व्यक्ति को राजयोग का फल तभी मिलता है, जब उसमें उस फल को पाने की योग्यता होती है. यह योग्यता उसके संस्कारों, आचरण, कर्म आदि से बनती है. यदि व्यक्ति का आचरण, आदतें, वाणी खराब हैं, वह गलत काम करता है तो कुंडली का राजयोग फल नहीं देता है.
जाहिर है राजयोग अपने साथ ऐशोआराम, यश के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है. यदि व्यक्ति में अनुशासन और अच्छी आदतें नहीं होंगी तो वह कैसे उन जिम्मेदारी को उठा पाएगा. ऐसे में हाथ आया मौका भी निकल जाएगा. फिर व्यक्ति इसका आरोप ज्योतिषाचार्य को देता है.
जबकि ज्योतिषाचार्य ग्रहों की स्थिति का आंकलन करके शुभ-अशुभ योग बनाता है. उन योगों का फल व्यक्ति के अपने आचरण-कर्म पर भी निर्भर होता है. यही वजह है कि कई बार व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग होता है लेकिन उसका जीवन तुलनात्मक रूप से अच्छा गुजरता है. उसके अच्छा आचरण, अच्छी आदतें, भगवान की भक्ति अशुभ योग का नकारात्मक प्रभाव कम कर देती हैं.
इसका एक पहलू यह भी है कि कुंडली में राजयोग किस समय बन रहा है. यदि व्यक्ति की जिंदगी में राजयोग का समय बचपन में हुआ तो वह उसका बचपन शानदार ऐशो-आराम में बीतेगा, लेकिन बाद में उसे संघर्ष करना पड़ेगा.
इसी तरह यदि किसी की जिंदगी में राजयोग बुढ़ापे में बन रहा है और वह उस उम्र से पहले ही मर जाए या किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो उसके पास पैसा-संपत्ति होने के बाद भी वह उसका आनंद नहीं ले पाता है.
राजयोग के फल न देने के पीछे कुछ ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे राजयोग पर पापी ग्रहों की दृष्टि होना, ग्रह का अस्त होना या कमजोर होना, संबंधित ग्रह की महादशा-अंतर्दशा प्रारंभ न होना या भाग्य कमजोर होना आदि. इन कारणों से भी राजयोग फल नहीं देता है.
कुल मिलाकर जन्मपत्री में राजयोग बन रहा है तो उसका फल पाने के लिए अपना आचरण, आदतें, व्यवहार, नियत आदि अच्छी रखें. वहीं अशुभ योग बन रहा है तो यही बातें उसके बुरे प्रभाव से भी आपको बचाएंगी. वहीं राजयोग के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहे तो अपने अंदर झांकें और अपनी योग्यता बढ़ाएं.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक धार्मिक विश्वासों पर आधारित है. यहां दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना एवं पाठकों की रुचि के लिए प्रस्तुत की गई है. इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी Zee News नहीं देता.)