जून महीने में गुरु पुष्य योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. यह साल 2026 का आखिरी गुरु पुष्य योग है. जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है, तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 18 जून 2026 को गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है. अच्छी बात यह है कि इससे पहले 15 जून को मलमास भी खत्म हो जाएगा.
मलमास में शुभ काम नहीं किए जाते हैं, लिहाजा इसके बाद गुरु पुष्य योग बनने से मलमास की बाधा भी नहीं रहेगी. फिर भी इस शुभ योग में न शादी हो सकेगी और न गृह प्रवेश. केवल खरीदारी, निवेश, नए काम की शुरुआत जैसे कार्य ही इस दिन हो सकेंगे.
जून में पुष्य नक्षत्र : द्रिक पंचांग के अनुसार 17 और 18 जून 2026 की रात 01:37 बजे प्रारंभ होगा और 18 जून 2026 की सुबह 11:31 बजे समाप्त होगा. 18 जून को गुरुवार होने से यह गुरु पुष्य योग कहलाएगा. यह साल का आखिरी गुरु पुष्य योग है, इससे पहले 2 गुरु पुष्य योग अप्रैल और मई महीने में निकल चुके हैं. वहीं साल 2026 के आने वाले समय में जून के बाद कोई गुरु पुष्य योग नहीं बन रहा है.
पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं. शनि कर्म के आधार पर फल देते हैं और उग्र ग्रह हैं. गुरु-शनि के बीच तटस्थता का भाव है. यानी कि न शत्रु हैं न मित्र. ज्योतिषाचार्य मनीष अग्रवाल कहते हैं कि शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ही पुष्य नक्षत्र में शादी नहीं की जाती है. शनि वैवाहिक जीवन पर बुरा असर डाल सकते हैं, कष्ट-बाधाएं देते हैं.
इसी तरह गृह प्रवेश भी पुष्य नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. इससे घर में नकारात्मकता रहती है. घर के लोगों के काम अटकते हैं या देरी से पूरे होते हैं. तरक्की में बाधा आती है.
ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का राजा कहा गया है. इसे खरीदारी और नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माना गया है. विशेष तौर पर पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना धन-समृद्धि बढ़ाता है. इसके अलावा स्थायी निवेश करने जैसे घर-संपत्ति खरीदने, नए काम या व्यापार की शुरूआत करने के लिए यह योग बेहद शुभ है. साथ ही ग्रहों का पुष्य नक्षत्र में आना भी शुभ फलदाी माना जाता है. (यह भी पढ़ें: शुक्र का धन देने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश ! 4 राशियों के लिए खुलेगा खजाना, 23 जून से पहले बड़ा लाभ)
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)