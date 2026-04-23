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पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए 'वरदान', लेकिन शादी के लिए क्यों है वर्जित?

Pushya Nakshatra April 2026: 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को पुष्‍य योग का संयोग बन रहा है. जिसे सोना-चांदी जैसी समृद्धि दायक चीजें खरीदने और गृहप्रवेश, नए व्‍यापार की शुरुआत के लिए शुभ मानते हैं, लेकिन इसमें विवाह करना वर्जित है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:06 AM IST
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पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए 'वरदान', लेकिन शादी के लिए क्यों है वर्जित?

Pushya Yog today: पुष्‍य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्र में राजा और सबसे शुभ माना गया है. पुष्‍य नक्षत्र में शुभ कार्य करना अति उत्‍तम माना गया है. जैसे-सोना चांदी, घर, गाड़ी खरीदना, नए काम की शुरुआत करना, गृहप्रवेश करना आदि. क्‍योंकि इस समय में किए गए कार्य कई गुना ज्‍यादा फल देते हैं. घर में धन-सम‍ृद्धि बढ़ाते हैं. वहीं इसके उलट पुष्‍य नक्षत्र में विवाह करना अशुभ माना गया है. जिसके चलते पुष्‍य नक्षत्र में शादी करना वर्जित होता है. इसके पीछे एक खास वजह है. 

पुष्य नक्षत्र में विवाह क्यों नहीं किया जाता?

दरअसल, मान्‍यता है कि पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वो काम जीवन में बार-बार होता है. इसलिए इस दिन शादी नहीं की जाती है, वरना शादी टूटने और फिर से शादी होने की आशंका रहती है. दांपत्य जीवन में परेशानियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. 

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पुष्‍य नक्षत्र को ब्रह्मा जी ने दिया था श्राप 

इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुष्‍य नक्षत्र को ब्रह्मा जी ने एक बार श्राप दिया था कि इस नक्षत्र में किए गए विवाह सफल नहीं होंगे. यही वजह है कि पुष्‍य नक्षत्र के देवता बृहस्पति के वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां हुईं. इसलिए इस नक्षत्र में विवाह करना अच्‍छा नहीं माना जाता है. 

(यह भी पढ़ें: आज से शनि उदय, 3 राशियों का होगा भाग्‍योदय, लेकिन इन राशि वालों पर बढ़ेगा दबाव

अप्रैल में पुष्‍य नक्षत्र 

अप्रैल महीने में पुष्‍य नक्षत्र 23 अप्रैल 2026, गुरुवार की रात 08:57 बजे प्रारंभ हो रहा है और 24 अप्रैल 2026, शुक्रवार की रात 08:14 बजे तक रहेगा. हालांकि रात में देरी से शुरू होने के कारण गुरु पुष्‍य नक्षत्र का ज्‍यादा लाभ लोग नहीं ले पाएंगे. जबकि गुरुवार को पड़ने वाले पुष्‍य नक्षत्र या पुख नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है. 

वहीं बुध और शुक्र पुष्‍य नक्षत्र को ज्‍योतिष में अच्‍छा नहीं माना गया है. मान्‍यता है कि शुक्र पुष्‍य योग उत्‍पात मचाता है और विघ्‍न लाता है. इसलिए शुक्रवार के पुष्‍य नक्षत्र में कोई शुभ चीजें नहीं खरीदना चाहिए. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों की ये 1 आदत बनती है सफलता की वजह, लेकिन जिंदगी में चुपचाप बढ़ाती है परेशानी)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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