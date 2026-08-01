/कैसे होते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग? जानें क्यों इसी के नाम पर पड़ा श्रावण मास का नाम

श्रवण नक्षत्र के नाम पर श्रावण मास का नाम रखा गया है. दरअसल, हिंदू पंचांग के सभी महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं. हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के नाम पर उस महीने का नाम तय किया गया है. जैसे श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है इसलिए इस महीने का नाम श्रावण रखा गया. इसी तरह चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में रहते हैं, लिहाजा इस मास का नाम चैत्र है.
श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं. श्रावण मास शिव आराधना के लिए विशेष है. जानिए राशिचक्र के 22वें नक्षत्र श्रवण में जन्मे लोग कैसे होते हैं?
श्रवण नक्षत्र के स्वामी चन्द्रमा हैं और यह मकर राशि में आता है जिसके स्वामी शनि हैं. ज्योतिष के अनुसार, इस नक्षत्र में ऐसी शक्ति है जो इसमें जन्मे व्यक्ति को गहन ध्यान की ओर ले जा सकती है. लेकिन अगर वह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड (भौतिक दुनिया) का चुनाव करे तो वह उसमें ही उलझ जाता है.
श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों पर चंद्रमा और शनि का असर होता है, जो इन लोगों को खास इंटीट्यूशन पॉवर (अंतर्ज्ञान) देता है. साथ ही ये लोगों को विरोध करने की ताकत भी देता है. यानी कि इन्हें हालात ठीक न लगें तो वे विद्रोह का रवैया अपनाने में पीछे नहीं हटते. साथ ही ये लोग अतीत के चंगुल से बिना किसी फल की उम्मीद किए अपने–आपको मुक्त करा लेते हैं.
यदि वे अपने अंदर की यात्रा पर जाने का फैसला करें तो ये लोग अंतरात्मा के मौन में गहरे उतर जाते हैं और अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं.
श्रवण नक्षत्र वालों में कुछ खामियां भी होती हैं. ये लोग कई बार काफी कट्टर और जिद्दी हो सकते हैं. इसके अलावा कई बार वे अपना समय गपशप और दूसरों की चुगली सुनने या करने में नष्ट कर देते हैं. लेकिन जब कोई उनके बारे में ऐसा करें तो वे बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं.
अपने जीवन की शुरुआत में ये बहुत तरह के भ्रमों के शिकार हो सकते हैं. ईर्ष्या के कारण कई लोग इनके दुश्मन बन सकते हैं और ये हीनभावना से भी ग्रस्त हो सकते हैं. यदि वे इन कमजोरियों पर काबू पा लें तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं.
मनोज कुमार- श्रवण मकर
रजनीकांत- श्रवण मकर
शाहरूख ख़ान- श्रवण मकर
वरुण गांधी- श्रवण मकर
(Disclaimer- इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती है. विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से ये जानकारियां ली गई हैं. हम इनमें से किसी के भी पूरी तरह सही होने का दावा नहीं करते हैं.)