Yellow clothes on thursday: वैदिक ज्योतिष के सबसे महान और प्रामाणिक ग्रंथ बृहत पाराशर होराशास्त्र के अनुसार हमारे जीवन का हर एक दिन किसी न किसी ग्रह और रंग से जुड़ा होता है. आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग गुरुवार के दिन सुबह उठकर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं या फिर अपनी जेब में पीले रंग का रूमाल जरूर रखते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि लोग इस दिन लाल, काले या नीले रंग को छोड़कर सिर्फ पीले रंग को ही इतनी अहमियत क्यों देते हैं.
दरअसल, ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के सभी सातों दिनों का संबंध आकाश मंडल के प्रमुख ग्रहों से माना गया है. जिस दिन धरती पर जिस ग्रह की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, उस दिन उससे संबंधित रंग या चीजों का इस्तेमाल करने से हमारी किस्मत चमक सकती है.
ऋषि पाराशर के इसी ग्रंथ के नियमों के मुताबिक गुरुवार का दिन मुख्य रूप से देवताओं के गुरु, यानी देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है. इस खास दिन पर पूरी सृष्टि पर गुरु ग्रह का सबसे ज्यादा असर रहता है और ज्योतिष में गुरु का सबसे प्रिय और शुभ रंग पीला बताया गया है. यही वजह है कि गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बेहद कल्याणकारी और मंगलकारी माना जाता है.
ऐसा करने से जातक के जीवन पर गुरु ग्रह का सकारात्मक और शुभ प्रभाव पड़ने लगता है. जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में बैठे होते हैं, उन्हें ज्योतिषी खास रूप से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पीले रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग और दान करने की सलाह देते हैं.
कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को बलवान बनाने के लिए लोग गुरुवार के दिन अपने माथे पर पीले चंदन या शुद्ध हल्दी का पवित्र तिलक लगाते हैं. इसके साथ ही इस दिन धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करने के बाद पीली चीजें दान करने का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है.
लोग इस दिन मंदिर में या किसी ब्राह्मण को पीली दाल, केसर, हल्दी, थोड़ा सा गुड़, गाय का शुद्ध घी, पीतल के बर्तन, सोना या पीले कपड़े अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं. बृहत पाराशर होराशास्त्र कहता है कि ऐसा करने से कुंडली का गुरु दोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है. जब गुरु मजबूत होते हैं, तो इंसान को शिक्षा, करियर, व्यापार और दांपत्य जीवन में मनचाही सफलता बहुत आसानी से मिलने लगती है.
अगर हम सनातन धर्म की धार्मिक मान्यताओं की बात करें, तो गुरुवार के अधिपति देव साक्षात जगत के पालनहार भगवान विष्णु माने जाते हैं. भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही इंसान को जीवन के सभी सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है. गुरुवार के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु और उनके प्रतीक रूप केले के पौधे की पूजा का विधान है.
भगवान विष्णु को पीला रंग सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसे पीतांबर भी कहा जाता है. इसीलिए उनकी आराधना में पीले रंग के गेंदे के फूल, हल्दी, पीला चंदन, केसरिया भात और गुड़ चने का भोग लगाया जाता है. जिन युवक युवतियों के विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं या शादीशुदा जिंदगी में अनबन चल रही है, उन्हें इस दिन व्रत रखकर पीले कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है.
इस प्रकार पूरी बात को समझें तो पीले रंग का सीधा संबंध भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति, दोनों की असीम सत्ता से जुड़ा हुआ है. इन दोनों दिव्य शक्तियों को एक साथ प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम गुरुवार को पीले रंग का सम्मान करना है. जब आप इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं, तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत रहता है.
गुरु की शुभ दृष्टि से समाज में आपका मान सम्मान और बैंक बैलेंस दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं. साथ ही कुंवारे लोगों के जल्दी विवाह के सुंदर योग भी बनने लगते हैं. इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन पीले रंग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा जरूर बनाएं.
(Disclaimer-- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)