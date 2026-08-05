रसोई में जाने से पहले क्यों जरूरी है स्नान? जानिए इसके पीछे का सच

हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक बात जरूर टोकते हैं. वे कहते हैं कि किचन में जाने से पहले स्नान कर लेना चाहिए. बिना नहाए खाना पकाना या खाना हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता है. ये नियम केवल पूजा पाठ या धार्मिक बातों तक ही सीमित नहीं है.
इसके पीछे हमारी सेहत और साफ सफाई से जुड़े कई बड़े कारण छिपे हैं. जब हम नहाकर किचन में जाते हैं, तो शरीर और मन दोनों में एक नई ताजगी रहती है. इसी अच्छी सोच के साथ तैयार किया गया खाना पूरे परिवार की सेहत सुधारता है. रसोई को घर की सबसे पवित्र जगह माना गया है.
बल्लभगढ़ के महंत कामेश्वरानंद वेदांताचार्य बताते हैं कि शास्त्रों में रसोई को पूजा घर जैसा दर्जा दिया गया है. माना जाता है कि यहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है. इसी वजह से खाना बनाने वाले का शरीर और मन दोनों तरह से साफ होना जरूरी है.
जब हम नहा धोकर और अच्छे मन से रसोई में जाते हैं, तो वो खाना भगवान के भोग जैसा बन जाता है. वही खाना जब परिवार के लोग खाते हैं, तो उनको ऊर्जा मिलती है. सात्विक भाव से बने खाने का सही असर हमारे मन और सोच पर भी पड़ता है.
महंत जी कहते हैं कि पहला सुख हमारी निरोगी काया ही है. अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो जीवन की बाकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं. जब हम बिना नहाए रसोई में चले जाते हैं, तो रात भर की गंदगी और कीटाणु भोजन में मिल सकते हैं.
इससे बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. स्नान करने से शरीर पूरी तरह साफ हो जाता है. रसोई अग्नि देव का स्थान है. आग के पास जाने से पहले शरीर का ठंडा और शांत होना सही माना जाता है. नहाने से मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच बनी रहती है.
नहाने की परंपरा के पीछे केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे पक्का वैज्ञानिक कारण भी है. जब हम सुबह सोकर उठते हैं या शौच आदि से निपटते हैं, तो शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं. स्नान करने से शरीर की यह सारी गंदगी चुटकियों में धुल जाती है.
साफ सुथरे शरीर से जब खाना बनाया जाता है, तो उसमें गंदगी जाने की गुंजाइश नहीं रहती. इसी वजह से डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी खाने पीने की जगहों पर स्वच्छता बनाए रखने की सलाह देते हैं.
हमारी भारतीय परंपरा में सूर्योदय से पहले उठकर नहाने को बहुत शुभ बताया गया है. सुबह सुबह नहाने से शरीर का आलस भाग जाता है और अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है.
इससे पूरा दिन अच्छे विचारों के साथ बीतता है. चाहे घर में कितना भी काम क्यों न पड़ा हो, सबसे पहले स्नान करके ही दिन के बाकी काम शुरू करने चाहिए. खाना बनाने वाले के साथ साथ खाना खाने वाले को भी अपने हाथ और पैर अच्छे से धोकर ही भोजन करने बैठना चाहिए.
रसोई में जाने से पहले स्नान करने की यह सीधी सी आदत आपके पूरे परिवार को कई बीमारियों से बचा सकती है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं.
लेकिन अगर हम अपने पुराने तौर तरीकों को अपनाएंगे, तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी. स्वच्छ शरीर, साफ किचन और अच्छी नीयत से बनाया गया भोजन घर के माहौल में खुशहाली लाता है. इसलिए आज ही अपनी इस आदत में बदलाव लाएं.
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य धार्मिक मान्यताओं, आयुर्वेदिक सिद्धांतों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है.