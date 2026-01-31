Advertisement
trendingNow13092535
Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: विंड चाइम से जुड़े ये वास्तु टिप्स सकारात्मक ऊर्जा को करेंगे सक्रिय, सुधरने लगेगा करियर और बढ़ेगा सौभाग्य!

Vastu Tips: विंड चाइम से जुड़े ये वास्तु टिप्स सकारात्मक ऊर्जा को करेंगे सक्रिय, सुधरने लगेगा करियर और बढ़ेगा सौभाग्य!

Wind Chime Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में ध्वनि को शुभ अशुभ ऊर्जा का माध्यम माना जाता रहा है और जब सही दिशा, सही धातु से शुभ ध्वनि निकली है तो जीवन में सकारात्मकता आती है. विंड चाइम इसी तरह की ध्वनि से पॉजिटिविटी लाती है. आइए इससे जुड़े वास्तु टिप्स जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 31, 2026, 12:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Wind Chime Vastu Tips
Wind Chime Vastu Tips

Wind Chime Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में ध्वनि तरंगों को बहुत महत्व दिया गया है. ये तरंगे आसपास की ऊर्जा को सक्रिय कर देती हैं. ऐसे में सकारात्मक ध्वनि निकालने वाली विंड चाइम और घंटियों का महत्व बढ़ जाता है. मधुर ध्वनि ही है जिनका घर में संचार होने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. मंदिर और मुख्य द्वार पर जो घंटियां लगी होती हैं वह भी घर को बुरी नजर, भारी वातावरण और तनाव से दूर रखती हैं. विंड चाइम ज्यादातर घरों में सजावट के काम में लाई जाती है लेकिन इसकी ध्वनी घर में सुख समृद्धि लाने का कारक भी बन सकती है. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि विंड चाइम से जुड़े वास्तु टिप्स क्या हैं.

विंड चाइम की सही दिशा क्या हो सकती है
विंड चाइम की दिशा अगर गलत होगी तो उसकी ध्वनि का घर पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में विंड चाइम को हमेशा सही दिशा में लगाएं जिससे जीवन में शांति, अच्छे अवसर और तरक्की आ सके. पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा धातु के विंड चाइम को लगाना सही माना जाता है. यह दिशा करियर के लिए अच्छी होती है और सौभाग्य को बढ़ाती है. पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा में लकड़ी या बांस की विंड चाइम लगाना शुभ माना जाता है. वास्तु अनुसार, लकड़ी तत्व विकास, उन्नति के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है.

विंड चाइम के छड़ों का वास्तु रहस्य
विंड चाइम में छड़ों की संख्या का भी घर पर गहरा प्रभाव पड़ता है.  7 या 8 छड़ों वाली विंड चाइम घर में लगाने से शांति आती है और क्लेश नहीं होता है. सामाज में सम्मान बढ़ता है और लोकप्रियता बढ़ती है. उत्तर-पश्चिम दिशा में 6 छड़ों वाली विंड चाइम को लगाएं तो परिणाम शुभ होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विंड चाइम को कहां न लगाएं
वास्तु के अनुसार, विंड चाइम को ऐसी जगह पर न लगाएं जहां पर बैठने की जगह हो या उसके नीचे कोई बैठता या वहां पर कोई सोता हो. किचन में विंड चाइम न लगाएं. स्टोर रूम के अंधेरे कोनों में विंड चाइम न लगाएं. इन जगहों पर विंड चाइम की ध्वनि की ऊर्जा अशुभ हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 'J' Letter Name Personality: मौज-मस्ती भरी जिंदगी जीते हैं J अक्षर के नाम वाले लोग, प्रेम के रिश्ते को विवाह तक ले जाते हैं!

और पढ़ें- Swapna Shastra: सपने में खुद को मरते हुए देखना क्या देता है संकेत? न करें इन सपनों को अनदेखा

और पढ़ें- Garud Puran: कर्मों के हिसाब से तय होती है अगले जन्म की योनि, जानें क्यों मिलता है चमगादड़ सांप और गिद्ध का जन्म!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!