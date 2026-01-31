Vastu Tips: विंड चाइम से जुड़े ये वास्तु टिप्स सकारात्मक ऊर्जा को करेंगे सक्रिय, सुधरने लगेगा करियर और बढ़ेगा सौभाग्य!

Wind Chime Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में ध्वनि तरंगों को बहुत महत्व दिया गया है. ये तरंगे आसपास की ऊर्जा को सक्रिय कर देती हैं. ऐसे में सकारात्मक ध्वनि निकालने वाली विंड चाइम और घंटियों का महत्व बढ़ जाता है. मधुर ध्वनि ही है जिनका घर में संचार होने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. मंदिर और मुख्य द्वार पर जो घंटियां लगी होती हैं वह भी घर को बुरी नजर, भारी वातावरण और तनाव से दूर रखती हैं. विंड चाइम ज्यादातर घरों में सजावट के काम में लाई जाती है लेकिन इसकी ध्वनी घर में सुख समृद्धि लाने का कारक भी बन सकती है. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि विंड चाइम से जुड़े वास्तु टिप्स क्या हैं.

विंड चाइम की सही दिशा क्या हो सकती है

विंड चाइम की दिशा अगर गलत होगी तो उसकी ध्वनि का घर पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में विंड चाइम को हमेशा सही दिशा में लगाएं जिससे जीवन में शांति, अच्छे अवसर और तरक्की आ सके. पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा धातु के विंड चाइम को लगाना सही माना जाता है. यह दिशा करियर के लिए अच्छी होती है और सौभाग्य को बढ़ाती है. पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा में लकड़ी या बांस की विंड चाइम लगाना शुभ माना जाता है. वास्तु अनुसार, लकड़ी तत्व विकास, उन्नति के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है.

विंड चाइम के छड़ों का वास्तु रहस्य

विंड चाइम में छड़ों की संख्या का भी घर पर गहरा प्रभाव पड़ता है. 7 या 8 छड़ों वाली विंड चाइम घर में लगाने से शांति आती है और क्लेश नहीं होता है. सामाज में सम्मान बढ़ता है और लोकप्रियता बढ़ती है. उत्तर-पश्चिम दिशा में 6 छड़ों वाली विंड चाइम को लगाएं तो परिणाम शुभ होंगे.

विंड चाइम को कहां न लगाएं

वास्तु के अनुसार, विंड चाइम को ऐसी जगह पर न लगाएं जहां पर बैठने की जगह हो या उसके नीचे कोई बैठता या वहां पर कोई सोता हो. किचन में विंड चाइम न लगाएं. स्टोर रूम के अंधेरे कोनों में विंड चाइम न लगाएं. इन जगहों पर विंड चाइम की ध्वनि की ऊर्जा अशुभ हो सकती है.

