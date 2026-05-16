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नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में चाहिए अंधाधुंध मुनाफा? पहन लें ये चमत्कारी रत्न; रातों-रात बदल जाएगी किस्मत

Gemstones to get job promotion and business: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पुखराज, पन्ना और माणिक्य जैसे रत्न नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में बड़ा मुनाफा दिलाने में बेहद मददगार साबित होते हैं. आज हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे कि कब कौन सा रत्न पहनना चाहिए.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 16, 2026, 03:05 PM IST
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नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में चाहिए अंधाधुंध मुनाफा? पहन लें ये चमत्कारी रत्न; रातों-रात बदल जाएगी किस्मत

Gemstones to get job promotion and business: नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में मुनाफा पाने के लिए लोग अक्सर रत्नों का सहारा लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि सही रत्न पहनने से व्यक्ति की सोच, आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता मजबूत होती है. इससे करियर में आगे बढ़ने और काम में स्थिरता आने की संभावना बढ़ती है. कई लोग इसे पारंपरिक मान्यताओं और ज्योतिषीय सलाह के आधार पर अपनाते हैं. सही रत्न का चुनाव जन्मकुंडली और ग्रह स्थिति देखकर किया जाता है.

नौकरी में तरक्की के लिए रत्न

नौकरी में तरक्की के लिए सबसे ज्यादा पुख्ता माना जाने वाला रत्न पुखराज है. इसे गुरु ग्रह से जुड़ा रत्न कहा जाता है. माना जाता है कि ये व्यक्ति की बुद्धि, निर्णय क्षमता और भाग्य को मजबूत करता है. इससे प्रमोशन के अवसर बढ़ सकते हैं. नौकरी में स्थिरता आती है. काम में सम्मान मिलने की संभावना भी बढ़ती है. इसे सोने में धारण करना ज्यादा शुभ माना जाता है.

बिजनेस में मुनाफे के लिए रत्न

बिजनेस में मुनाफे और आर्थिक बढ़ोत्तरी के लिए कई लोग पन्ना को शुभ मानते हैं. ये बुध ग्रह से जुड़ा रत्न है. कहा जाता है कि ये व्यापार में सोचने की क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करता है. इससे नए कॉन्ट्रैक्ट और डील मिलने की संभावना बढ़ती है. व्यापार में समझदारी से फैसले लेने में मदद मिलती है. खासकर मार्केटिंग और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों के लिए इसे लाभकारी माना जाता है.

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शक्ति और नेतृत्व का रत्न

इसके अलावा कुछ लोग माणिक्य यानी रूबी को भी शक्ति और नेतृत्व का रत्न मानते हैं. ये सूर्य ग्रह से जुड़ा होता है. माना जाता है कि ये आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है. नौकरी में अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलने की संभावना बनती है. व्यक्ति की पहचान मजबूत होती है. जो लोग प्रशासन या बड़े पद की नौकरी में हैं उनके लिए ये उपयोगी माना जाता है. इसे सोने या तांबे में धारण किया जाता है.

रत्न लेने से पहले जरूरी बातें...

रत्न पहनने से पहले सबसे जरूरी बात ये होती है कि सही सलाह ली जाए. बिना जांच के कोई भी रत्न पहनना नुकसानदायक भी हो सकता है. ज्योतिष में माना जाता है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है. इसलिए एक ही रत्न सबके लिए सही नहीं होता है. सही रत्न सही समय और सही विधि से पहनने पर ही सकारात्मक परिणाम देता है. इसे हमेशा विश्वास और नियम के साथ अपनाया जाता है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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