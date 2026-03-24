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Hindi Newsऐस्ट्रोकिस देवी की पूजा से कौन-सा ग्रह दोष दूर होता है? सही तरीका भी जान लीजिए

किस देवी की पूजा से कौन-सा ग्रह दोष दूर होता है? सही तरीका भी जान लीजिए

नवरात्र का समय कुंडली के ग्रह दोषों से निजात पाने के लिए भी खास होता है. ज्‍योतिष के अनुसार हर ग्रह का संबंध एक खास देवी से है. लिहाजा उस देवी को प्रसन्‍न करके ग्रह दोष और उसके अशुभ फल से निजात पाई जा सकती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:08 PM IST
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नवरात्र में इन उपायों से दूर करें 9 ग्रहों के दोष.
नवरात्र में इन उपायों से दूर करें 9 ग्रहों के दोष.

सनातन धर्म में साल में 4 बार नवरात्र आती हैं. इसमें 2 गुप्‍त नवरात्र होती हैं, जिनमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है. वहीं 2 प्रत्‍यक्ष नवरात्र होती है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है. अभी चैत्र नवरात्र चल रही हैं, जो कि 27 मार्च 2026 तक चलेंगी. नवरात्र का समय मां दुर्गा को प्रसन्‍न करके सुख-समृद्धि पाने का समय होता है. साथ ही मातारानी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं. इसके अलावा यह 9 दिन कुंडली के ग्रह दोष दूर करने के लिए भी विशेष होते हैं. यदि आपको कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा है तो नवरात्र के दौरान ये खास उपाय कर सकते हैं. 

ग्रह और उसका देवी से संबंध 

हर ग्रह का संबंध खास देवी से है, लिहाजा उस ग्रह दोष को दूर करने के लिए संबंधित देवी के बीज मंत्र का जाप करें. 

सूर्य : मां शैलपुत्री - ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे
चंद्रमा : देवी कूष्मांडा - ॐ फट् दुं दुर्गायै नमः
मंगल : देवी स्कंदमाता - ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौम्य महाकाल्यै नमः
बुध : मां कात्यायनी - ॐ क्रीं कालिकायै नमः
बृहस्पति : मां महागौरी - ॐ शौम्ययै नमः
शुक्र : मां सिद्धिदात्री - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सौम्य महालक्ष्म्यै नमः
शनि : देवी कालरात्रि - ॐ हीं कालरात्र्यै नमः
राहु : मां ब्रह्मचारिणी - ॐ दुं दुर्गायै नमः 
केतु : मां चंद्रघंटा - ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः

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ग्रह दोष से निजात पाने के उपाय 

सूर्य दोष का उपाय - सूर्य को मजबूत करने के लिए नवरात्र में मां दुर्गा को देसी घी में बने हलवे का भोग लगाएं, साथ ही माता को लाल रंग के फूल अर्पित करें. 

चंद्र दोष का उपाय - चंद्रमा का दोष दूर करके शुभ फल पाने के लिए देवी दुर्गा को पंचामृत का भोग लगाएं, साथ ही सफेद फूल चढ़ाएं. 

मंगल दोष उपाय - मंगल दोष विवाह में बाधा डालता है, व्‍यक्ति को गुस्‍सैल व आक्रामक बना देता है. इससे राहत पाने के लिए ज्‍योतिषीय उपाय करने के साथ-साथ नवरात्र में मां दुर्गा को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं और लाल फूल, लाल चुनरी अर्पित करें. 

बुध दोष का उपाय - बुध को बली बनाने के लिए मां दुर्गा को मालपुए का भोग लगाना शुभ फल देगा. 

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गुरु दोष का उपाय - गुरु का दोष भाग्‍य पर ताला लगा देता है, इसे दूर करने के लिए नवरात्र में देवी दुर्गा को केले का भोग लगाएं, साथ ही पूजा में पीले फूल चढ़ाएं. 

शुक्र दोष का उपाय - शुक्र दोष दूर करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा करके सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और सफेद फूल अर्पित करें. 
 
शनि दोष का उपाय - शनि दोष दूर करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा करके शमी के फूल अर्पित करें और उड़द की दाल के हलवे या जलेबी का भोग लगाएं. 

राहु दोष का उपाय - राहु दोष दूर करने के लिए नवरात्र में मां दुर्गा को बेल पत्र अर्पित करें, साथ ही काले चने का भोग लगाएं. 

केतु दोष का उपाय - केतु ग्रह दोष दूर करने के लिए देवी दुर्गा को शमी के पत्‍ते या बेल पत्र अर्पित करें. पूजा में खीर-पूड़ी या मालपुआ का भोग लगाएं. 

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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