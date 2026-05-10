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Hindi Newsऐस्ट्रोहाथ में बनता है X का निशान तो जल्‍दी खुल सकती है किस्मत, इस उम्र से पहले ही बन जाएंगे अमीर!

हाथ में बनता है 'X' का निशान तो जल्‍दी खुल सकती है किस्मत, इस उम्र से पहले ही बन जाएंगे अमीर!

हाथ की रेखाओं में व्‍यक्ति का भविष्‍य छिपा होता है. आज हम हथेली में बनने वाले 'X' या क्रॉस निशान के बारे में जानते हैं, जो व्‍यक्ति को करोड़पति बना देता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 10, 2026, 01:19 PM IST
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हाथ में बनता है 'X' का निशान तो जल्‍दी खुल सकती है किस्मत, इस उम्र से पहले ही बन जाएंगे अमीर!

हाथ की रेखाएं बताती हैं कि व्‍यक्ति कितना भाग्‍यवान है, लेकिन इसके लिए हस्‍तरेखा विशेषज्ञ को हथेली दिखानी होगी. आज हम एक ऐसे निशान के बारे में जानते हैं, जिसे आप खुद अपने हाथ में चैक कर सकते हैं. यदि हथेली में ये निशान खास जगह पर है तो आपके करोड़पति बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. 

भाग्‍य बदलने वाला X का निशान  

हथेली पर बना क्रॉस या X का निशान व्‍यक्ति का भाग्‍य बदल सकता है. हस्‍तरेखा शास्‍त्र में इसे बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. कुछ स्‍थानों पर X का बनना शुभ होता है तो कुछ जगहों पर बना क्रॉस अशुभ फल देता है. आइए जानते हैं हथेली में किन जगहों पर क्रॉस या X होना अमीर बनाता है. साथ ही 35 की उम्र के पहले ही पैसा और प्रसिद्धि दे देता है. 

सूर्य पर्वत पर X का निशान होना : सूर्य पर्वत हथेली में रिंग फिंगर या अनामिका उंगली के नीचे होती है. यदि सूर्य पर्वत पर X का निशान हो तो ऐसा व्‍यक्ति बेहद मशहूर होता है. कम उम्र में ही उसकी लोकप्रियता दूर-दूर तक फैल जाती है. वह अपने काम से अलग पहचान बनाता है. जीवन में खूब यश पाता है. 

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हथेली के बीच में X का निशान : हथेली के बीचों-बीच X का निशान होना अत्‍यंत शुभ होता है. ऐसा व्‍यक्ति बेहद बुद्धिमान और महत्‍वाकांक्षी होता है. वह बड़ा लीडर या नेता बनता है. ऐसा व्‍यक्ति दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता है. इनमें सकारात्‍मकता और दूरदर्शिता होती है. कह सकते हैं कि इनकी छठी इंद्री काफी तेज होती है. वे भविष्‍य के मौकों और खतरों को भांप लेते हैं. 

गुरु पर्वत पर X का निशान : हथेली में गुरु पर्वत तर्नजी उंगली यानी कि पहली उंगली के नीचे होता है. इस पर X का निशान होना जातक को बुद्धिमान, समझदार और विवेकवान बनाता है. वे हर फैसले सोच-समझकर करते हैं. समाज में खूब सम्‍मान पाते हैं. धार्मिक होते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं. वे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में सफल होते हैं. 

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हथेली पर X का अशुभ निशान 

- यदि क्रॉस या X का निशान हथेली की सबसे बड़ी उंगली मध्‍यमा के नीचे हो तो अशुभ होता है. यह कामों में रुकावट, तनाव और असफलता के संकेत देता है. 

- यदि X का निशान जीवन रेखा पर बने या उसे काटे तो यह भी अच्‍छा संकेत नहीं है. यह व्‍यक्ति को गंभीर बीमारी या दुर्घटना का शिकार बना सकता है. ऐसे व्‍यक्ति को सतर्क रहना चाहिए. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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