2026 Astrology Predictions for India in Hindi : साल 2026 के लिए भविष्‍यवाणियां आने का सिलसिला शुरू हो चुका है. विशेषज्ञों और ज्‍योतिषविदों द्वारा की जा रही ये भविष्‍यवाणियां विभन्‍न क्षेत्रों को लेकर हैं. इनमें से कुछ भविष्‍यवाणियां दिल खुश करने वाली हैं तो कुछ चिंताजनक हैं. ज्‍योतिष की नजर से आने वाला साल कैसा रह सकता है और किन मामलों में भयंकर रह सकता है.

अंग्रेजी तो छोड़ो हिंदू नववर्ष भी खतरनाक

अगले साल 19 मार्च से नया विक्रम संवत्‍सर प्रारंभ होगा, जो कि रौद्र संवत्‍सर होगा. नाम से ही जाहिर है कि यह साल खतरनाक साबित हो सकता है. यह आपदाएं, युद्ध, हिंसा, नरसंहार और भारी उथल-पुथल ला सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सोना कितना भी महंगा हो, इन लोगों के लिए नहीं है टेंशन, गहने पहनना करवा देता है बंटाधार! जान लीजिए कारण

ग्रह मचाएंगे बवाल

साल 2026 में अतिचारी चाल चल रहे देवगुरु बृहस्‍पति की चाल में महत्‍वपूर्ण बदलाव होंगे. मंगल ग्रह क्रूर ग्रहों के साथ विध्‍वंसक युति बनाएंगे. शनि अपने शत्रु ग्रह गुरु की राशि मीन में संचरण करेंगे. वहीं 5 दिसंबर 2026 को क्रर ग्रह राहु-केतु गोचर करेंगे. कुल मिलाकर सभी महत्‍वपूर्ण ग्रह भारी-भरकम बदलाव करेंगे और इसका असर पूरी मानव जन-जाति, देश-दुनिया की अर्थव्‍यवस्‍था से लेकर जलवायु आदि सभी पर देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: समझदार पति-पत्‍नी का भी रिश्‍ता तोड़ देता है गणों का ना मिलना, शादी करते समय ना करें ये गलती

भारत पर होगा भयावह असर!

ग्रहों की चाल कहती है कि साल 2026 भारत के लिए कुछ मामलों में काफी मुश्किल रह सकता है. 2026 भारत की राजनीति में बड़े बदलाव ला सकता है. कुछ राज्‍यों विशेषकर पंजाब, बंगाल, कश्‍मीर और पूर्वोत्तर राज्य में विरोध या बड़ा संकट सिर उठा सकता है. ऐसा कोई आंदोलन होने के आसार हैं, जो भारत की राजनीति को अस्थिर कर सकते हैं. इसके अलावा भारत पर आतंकवादी हमला होने की भी आशंका है. सीमा पर तनाव बढ़ेगा, युद्ध होने या युद्ध के हालात बन सकते हैं. बड़े हादसे में एकसाथ सैंकड़ों लोगों के मरने के योग बनेंगे. इसके अलावा प्रदूषण और आपदाएं साल 2026 में भारत के लिए बड़ी मुसीबत बनेंगे.

यह भी पढ़ें : 5 राशि वालों के अमंगलकारी साबित होगा मंगल का अस्‍त होना, घुट-घुटकर जिंएगे 4 महीने, बचाव के तरीके भी जान लें

सबसे मुश्किल समय

वैसे तो ग्रहों की युति के अनुसार उतार-चढ़ाव आते रहेंगे. फिर भी जुलाई और अगस्‍त आपदाओं के मामले में सबसे ज्‍यादा खराब साबित हो सकता है. इस समय में भूकंप, बाढ़ और जल प्रलय का सामना करना पड़ सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)