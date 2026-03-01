Advertisement
trendingNow13126406
Hindi Newsऐस्ट्रोसच हुई Zee News की भविष्‍यवाणी, छिड़ गया भीषण युद्ध, ग्रहों ने मचा दिया पूरी दुनिया में तांडव, कई देशों में कत्‍लेआम...

सच हुई Zee News की भविष्‍यवाणी, छिड़ गया भीषण युद्ध, ग्रहों ने मचा दिया पूरी दुनिया में तांडव, कई देशों में कत्‍लेआम...

दुनिया में भयंकर युद्ध छिड़ गया, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्‍ल अली खामनेई की मौत हो गई. सोने-चांदी और शेयर मार्केट ने अलग बवाल काटा है. इसकी भविष्‍यवाणी Zee News ने पहले ही कर दी थी.  Zee News ने 23 फरवरी से युद्ध होने की भविष्‍यवाणी की खबर लिख दी थी. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 01, 2026, 09:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया में भड़के युद्ध की भविष्‍यवाणी सच हुई (फोटो क्रेडिट - Zee News , Ai generated Image)
दुनिया में भड़के युद्ध की भविष्‍यवाणी सच हुई (फोटो क्रेडिट - Zee News , Ai generated Image)

ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने जो हमला किया है, उसके पीछे लंबी रणनीति थी. साथ ही ग्रहों का भी बड़ा योगदान है. ज्‍योतिष की नजर से इस समय जो ग्रह-स्थितियां बनी हुई हैं, वो तांडव मचाने वाली ही हैं. Zee News ने 21 फरवरी 2026 को ही इस पर विश्‍लेषण करते हुए और ज्‍योतिष विशेषज्ञ से चर्चा के आधार पर खबर छापी थी और भविष्‍यवाणी की थी कि 23 फरवरी के बाद दुनिया में भारी युद्ध छिड़ सकता है. साथ ही शेयर मार्केट में भारी उथल-पुथल मचेगी. सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव भी इसमें अलग तड़का लगाएगा. Zee News की भविष्‍यवाणी हूबहू सच साबित हुई है. 

मंगल-राहु की खौफनाक युति ने भड़काया युद्ध 

Zee News पर मेरे द्वारा युद्ध को लेकर की गई भविष्‍यवाणी वाली इस खबर '23 फरवरी को लेकर बन रहा डर का माहौल, शेयर मार्केट, सोना-चांदी के रेट, देश-दुनिया की राजनीति में मचेगी भयानक उथल-पुथल' में साफ लिखा गया था कि 23 फरवरी 2026 को मंगल ग्रह के कुंभ में गोचर करते ही मंगल-राहु की युति से घातक अंगारक योग बनेगा. मंगल ग्रह युद्ध, हिंसा, आक्रामकता के कारक ग्रह हैं. वहीं राहु भ्रम और अचानक घटनाओं के कारक हैं. ऐसे में जब मंगल ने शनि की राशि कुंभ में गोचर किया तो वहां पहले से बैठे राहु से मंगल की युति हुई, जिसने दुनिया में हो रहे कत्‍लेआम की नींव रख दी थी. 

 fallback

Add Zee News as a Preferred Source

 

हकीकत में बदली भविष्‍यवाणी 

23 फरवरी 2026 के बाद इजरायल अमेरिका का ईरान के साथ तनाव बढ़ा. अमेरिका और इजरायल के विमानों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और महत्‍वपूर्ण इमारतों पर हमला बोला. इसके बाद हालत बिगड़ते गए. पूरे मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया. ईरान ने इजरायल के साथ-साथ सऊदी अरब समेत कई देशों में हमले किए. 

इस युद्ध में पहले ईरान के रक्षा मंत्री मारे गए और अब सर्वोच्‍च नेता अयातुल्‍ला अली खामनेई के पूरे परिवार सहित मारे जाने की खबर है. ईरान के करीब 40 बड़े अधिकारी भी मारे जा चुके हैं. अमेरिका और इजरायल ने ईरान को लेकर जो कहा था, वो सच हुआ और Zee News ने तो पहले ही इसकी प्रिडिक्‍शन दे दी थी कि अब दुनिया में तीसरा विश्‍वयुद्ध या महायुद्ध छिड़ सकता है. 28 फरवरी से दुनिया में जो भीषण युद्ध छिड़ा है. उसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध (World War 3) के मुहाने पर खड़ा कर दिया है. 

सोने-चांदी में उछाल, शेयर बाजार धड़ाम 

हमने अपनी खबर में यह भी लिखा था कि ग्रहों की चाल और कुंभ राशि में सूर्य, राहु, मंगल का जमावड़ा वैश्विक राजनीति में भारी उथल-पुथल मचाएगा, जिसका सीधा असर सोने-चांदी की कीमतों और शेयर मार्केट पर भी दिखेगा. हमारी यह बात भी सच साबित हुई. युद्ध के कारण सोने (Gold) के भाव में भारी उछाल और शेयर बाजार में गिरावट आई है. 

2 अप्रैल 2026 तक का समय भयंकर 

ईरान इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव केवल राजनीतिक घटना नहीं माना जा रहा बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह समय अत्यंत संवेदनशील ग्रह स्थितियों का संकेत दे रहा है. यह स्थितियां 2 अप्रैल 2026 तक बनी रहेंगी क्‍योंकि मंगल-राहु की युति तब तक सक्रिय रहेगी. 2 अप्रैल को मंगल जब कुंभ राशि से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे, तब ही यह युति टूटेगी.  

यह भी पढ़ें: 2026 का सबसे अशुभ समय, शनि, मंगल, राहु-केतु मिलकर लाएंगे तबाही, ये राशि वाले जिस काम में हाथ डालेंगे होगा नुकसान

कई देशों को युद्ध में झोंकेगा अत्‍यंत उग्र योग 

इस मामले पर जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि ज्‍योतिष शास्त्र के अनुसार जब आक्रामक और छाया ग्रह की युति किसी विशेष राशि जैसे- शनि की राशि कुंभ में होती है तब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता, युद्ध और असंतुलन देखने को मिलता है. वर्तमान समय में कुंभ राशि में चल रहा ग्रह गोचर इसी प्रकार के उतार-चढ़ाव वाले दौर की ओर संकेत कर रहा है. इस समय शनि की राशि कुंभ में बना अंगारक योग अत्‍यंत उग्र है. यह योग अचानक युद्ध, मिसाइल या ड्रोन आधारित युद्ध और तेजी से बढ़ते संघर्षों का संकेत देता है. वर्तमान स्थिति इसी तरीके की स्थिति को दर्शाती है, जहां संघर्ष तेजी से बढ़ गया है और कई देशों की भागीदारी की संभावना है. 

इसके साथ ही शनि का प्रभाव इस स्थिति को लंबा खींचने वाला कारक बन सकता है. जब शनि सक्रिय होते हैं तो पुराने विवादों का फिर से उभरना और संघर्ष जल्दी समाप्त न होने की स्थिति बन जाती है. ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि यह तनाव केवल तात्कालिक घटना न होकर नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना को जन्म दे सकता है. 

मार्च में तेल लगाएगा आग 

ज्‍योतिषीय गणनाओं के आधार पर बात करें तो मार्च 2026 के शुरुआती 2 हफ्ते वैश्विक तनाव को बढ़ाएंगे. क्‍योंकि 15 मार्च 2026 तक सूर्य भी मंगल और राहु के साथ बैठे हुए हैं. मंगल ऊर्जा और ईंधन का कारक है इसलिए तेल की कीमतों में अस्थिरता और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. साथ ही ऐसे समय में सोना-चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. साथ ही सूर्य राजनीति और नेतृत्‍व के कारक हैं, जो मंगल-राहु के साथ बैठकर दुनिया की राजनीति में बड़े बदलाव लाएंगे. खामनेई की मौत के साथ ये आसार साफ नजर आ रहे हैं. 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

zee news war predictions

Trending news

वह मिट्टी की कब्र जिसमें तुम्हें... ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय
india iran news
वह मिट्टी की कब्र जिसमें तुम्हें... ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार