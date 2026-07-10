/हीरे को भूल जाओ भाई! ये है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला जादुई पत्थर, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश के पास है ये खजाना

जब भी हम किसी महंगी या कीमती चीज के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में हीरा, पन्ना या रूबी ही आता है. लेकिन, इस दुनिया में एक ऐसा पत्थर भी है जिसके आगे हीरा भी पानी भरता है. इस अनोखे रत्न का नाम सुल्तानत है. ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, बल्कि कुदरत का एक ऐसा जादुई अजूबा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही देश में मिलता है.
इसकी सबसे धांसू बात की बात करें तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है. जैसे ही इसके ऊपर पड़ने वाली रोशनी बदलती है, इसका रंग भी पूरी तरह बदल जाता है. इसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा.
अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये मिलता कहां है, तो आपको बता दें कि यह अनोखा रत्न पूरी दुनिया में सिर्फ तुर्की के पहाड़ों में ही छिपा है. तुर्की के अलावा आज तक दुनिया के किसी भी दूसरे देश या कोने में ये पत्थर मिला ही नहीं है.
तुर्की के पहाड़ों में एक जगह इल्मली है, वहीं इसकी माइनिंग यानी खुदाई होती है. ये इलाका समुद्र से हजारों फीट की ऊंचाई पर है, जहां पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है.
रास्ता इतना पथरीला और मुश्किल है कि इस पत्थर को ढूंढकर बाहर निकालना लोहे के चने चबाने जैसा है. इसी वजह से ये दुनिया के सबसे महंगे पत्थरों में गिना जाता है.
इस पत्थर की असली यूएसपी इसका रंग बदलना ही है. वैज्ञानिक इसे अपनी भाषा में कलर चेंज इफेक्ट कहते हैं. लेकिन सीधे शब्दों में समझें तो अगर आप इसे दिन के उजाले या धूप में देखोगे, तो यह आपको एकदम बढ़िया कीवी जैसा हरा दिखेगा.
लेकिन जैसे ही आप इसे लेकर किसी कमरे के अंदर आओगे या मोमबत्ती की रोशनी में देखोगे, तो इसका रंग बदलकर एकदम से गुलाबी या फिर हल्का भूरा हो जाएगा.
ये बदलाव इतना फटाक से होता है कि पहली बार देखने वाला बंदा तो यही सोचेगा कि किसी ने उसके साथ प्रैंक कर दिया और पत्थर बदल दिया.
रत्नों के एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पत्थर हीरे से कहीं ज्यादा रेयर यानी दुर्लभ है. एक मोटे अंदाज के मुताबिक, ये आम हीरे से करीब दस हजार गुना ज्यादा मुश्किल से मिलता है.
मतलब बाजार में आपको हीरा तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सुल्तानत को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. इसके महंगे होने का एक और बड़ा कारण ये है कि जब खदान से इसे निकाला जाता है, तो इसकी कटिंग और तराशने के चक्कर में इसका 90% हिस्सा टूट फूट कर बर्बाद हो जाता है.
सिर्फ 10% हिस्सा ही हाथ लगता है, जिससे अंगूठी या लॉकेट बनाया जा सके.
अपनी इसी गजब खूबी और कमी के कारण इस पत्थर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में आग लगा रही है. दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर, सेलिब्रिटीज और पत्थरों के शौकीन लोग इसे अपनी तिजोरी में रखने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाने को तैयार रहते हैं.
इतिहास की बात करें तो तुर्की के पुराने ओटोमन साम्राज्य के सुल्तानों के नाम पर ही इसका नाम सुल्तानत पड़ा था. आज के समय में इससे बनी ज्वेलरी पहनना एकदम राजशाही ठाठ माना जाता है.
अगर आप भी कुछ ऐसा पहनने का शौक रखते हैं जो दुनिया में किसी और के पास न हो, तो भाई ये पत्थर आपके लिए ही है.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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