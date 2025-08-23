1,158 सीसी वाले जबरदस्त बाइक ने मार्केट में मचाया धमाल! रेसिंग के लिए है बेस्ट चॉइस, 3 सेकंड में 100 की रफ्तार

Ducati XDiavel V4: डुकाटी एक बाइक कंपनी है जिसकी शुरुआत 1926 में इटली से हुई थी, ये मोटरसाइकिल कंपनी शक्तिशाली इंजनों और बेजोड़ डिजाइन के लिए जानी जाती है, इस कंपनी द्वारा बनाएं गए बाइक के लुक्स और डिजाइन के चर्चे पुरी दुनिया में होती है साथ हीं ये रेसिंग बाइक बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, आज हम जिस बाइक के बारे में बताएंगे उस बाइक को अभी लॉन्च नहीं किया गया है पर कंपनी का कहना है कि इस बाइक को सितंबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है, इस बाइक का नाम डुकाटी एक्सडिआवेल V4 है जो एक रेसिंग बाइक है , इसका इंजन मजबूत होने के साथ इसका डिजाइन भी कमाल का है, आज हम आपको इस बाइक के इंजन, डिजाइन, फीचर्स और कीमत के बारे में जानेंगे.

इंजन

डुकाटी एक्सडिआवेल V4 के इंजन की बात करें तो इसमें 1,158 सीसी का V4 ग्रांटुरिस्मो इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 10,750 आरपीएम पर लगभग 168 बीएचपी का पावर और 7,500 आरपीएम पर 126 एनएम का टॉर्क जनरेट कर सकता है. साथ हीं इस बाइक के माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज 15.6 km/l का है और वहीं इसके टॉप स्पीड की बात करें तो 299 km/h है जो पलक झपकते हीं इसके रफ्तार को बढ़ा सकता है, वहीं ये बाइक 3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे एक रेसिंग बाइक बनाने का काम करता है.

डिजाइन

डुकाटी एक्सडिआवेल V4 के डिजाइन की बात करें तो ये बाइक स्पोर्टी क्रूजर है जिसमें सुपरकारों से प्रभावित होकर एक बोल्ड और आकर्षक डिजाइन दिया गया है, साथ हीं इसमें एक अनोखा ओमेगा-शेप डीआरएल हेडलैंप, चार-एग्जिट एग्जॉस्ट, बड़े इनटेक, एक सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म, और मशीनी फिनिश वाले पांच स्पोक रिम्स दिए गए हैं जो इसके डिजाइन को बेस्ट बनानें का काम करते हैं.

फीचर्स

डुकाटी एक्सडिआवेल V4 के फीचर्स की बात करें तो इसमें कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए हैं, इसमें फुल-एलईडी लाइटिंग, TFT डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, कई राइडिंग मोड्स और सुरक्षा फीचर्स जैसे कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल जैसे फीचर्स की सुविधा दी गई है, जो इस बाइक को फीचर्स के मामले में सबसे बेस्ट बाइक बनाता है

कीमत

डुकाटी एक्सडिआवेल V4 के कीमत की बात करें तो इसके कीमत को अभी रिवेल नहीं किया गया है पर इस बाइक की अनुमानित कीमत 28 लाख से 29 लाख रुपये के बीच में हो सकता है.