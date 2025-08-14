125 सीसी सेगमेंट में राजा हैं ये बाइक्स, सर्विसिंग कॉस्ट जानकर तो आज ही कर लेंगे बुकिंग

125 cc bikes under 1 lakh: भारत में 110 सीसी सेगमेंट के बाद 125 सीसी सेगमेंट बाइक्स को काफी पसंद किया जाता है. आपको बता दें कि 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स पावरफुल होने के साथ ही देखने में स्टाइलिश और अग्रेसिव होती हैं, साथ ही साथ इनमें अच्छा माइलेज भी मिल जाता है. आपको बता दें कि 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स की कीमतें भी आपके बजट में फिट हो जाएंगी. ऐसे में आज हम आपके लिए इस सेगमेंट की कुछ धांसू बाइक्स लेकर आए हैं जो भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं.

Hero Xtreme 125r

हीरो मोटोकॉर्प की एक्सट्रीम 125आर के IBS मॉडल के लिए 98,420 रुपये और ABS की कीमत 1,00,100 रुपये एक्स-शोरूम तय की गई है. इस बाइक में 125सीसी एयर-कूल्ड इंजन है जो 60 किमी/लीटर से ज़्यादा माइलेज देता है.

Honda SP125

होंडा SP125 ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक वैरिएंट में उपलब्ध, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 93,247 रुपये से शुरू होती है. बाइक में ग्राहकों को साइलेंट स्टार्ट सिस्टम, एलईडी हेडलाइट और डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

TVS Raider 125

TVS Raider 125 एक बजट फ्रेंडली और स्टाइलिश बाइक है जिसकी कीमत 98,215 रुपये से शुरू है. इसमें 124.8cc का एयर-कूल्ड इंजन मिल जाता है साथ ही इसमें डिजिटल रिवर्स-LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलैंप और राइड मोड शामिल हैं,

Bajaj Pulsar 125

Bajaj Pulsar 125 एक बेहद स्टाइलिश बाइक है जो 92,320 हज़ार रुपये एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर भारत में उपलब्ध है. इस मोटरसाइकिल में ग्राहकों को 124.4cc का एयर-कूल्ड इंजन मिल जाता है. बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है.