कार के इंजन जैसी ताकत रखती है ये मजबूत बाइक! स्पोर्टी लुक में मचा रहा है बवाल

Harley Davidson: हार्ले-डेविडसन एक क्रुजर बाइक कंपनी है जो धांसू बाइक्स बनाने के लिए जाना जाता है जिसमें हाल में हीं हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर S के नए मॉडल को अप्रैल 2025 में लॉन्च कर दिया गया है, इस मॉडल को सबसे पहले 2021 में लॉन्च किया गया था आज हम इस बाइक के अपडेटेड वर्जन के बात करेंगे, हालांकि इस बाइक को भारत में लॉन्च नहीं किया गया है पर हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर S भारतीय मार्केट में आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इस कंपनी का हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी है, हीरो मोटोकॉर्प भारत में हार्ले-डेविडसन के बाइक्स को बेचने का काम करते हैं, चलिए आपको इस बाइक के पूरे डिटेल के बारे में बताते हैं.

इंजन

हार्ले-डेविडसन अपने तगड़े इंजन के लिए जाना जाता है पर अगर आज हम हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर S की बात करें तो इसमें रेवोल्यूशन मैक्स 1250T इंजन दिया गया है, साथ ही ये शक्तिशाली, लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन इंजन है जो बाइक के शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, जो 121 हॉर्सपावर और लगभग 125 एनएम का टॉर्क जनरेट करने का काम करते हैं, और साथ हीं 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और इसके फ्यूल टाइप की बात करें तो ये एक पेट्रोल बाइक है जो बीएस 6 के वर्जन 2 पर चलता है.

सिर्फ सेकंडों में रफ्तार पकड़ती ये लग्जरी कार! 7 एयरबैग और धमाकेदार फीचर्स के साथ Volkswagen का सबसे तगड़ा मॉडल

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन

हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर S के डिजाइन और लुक्स की बात करें तो ये फ्लैट-ट्रैक बाइक्स पर आधारित है और साथ ही इसमें एक शार्प टेल सेक्शन और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट दिया गया है जो इसके लुक को बेहतर बनाने का काम करता है,हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर S एक मोटे और चिकने फ्यूल टैंक, बड़े इंजन और शॉटगन-शैली के एग्जॉस्ट पाइप के साथ आती है, इस बाइक को थोड़ा स्पोर्टी लुक दिया गया है.

फीचर्स

हार्ले-डेविडसन के इस शानदार बाइक के फीचर्स की बात करें तो इसमें 4-इंच का टीएफटी डिस्प्ले कंसोल, बड़ी एलईडी लाइटिंग, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया गया है जो इस बाइक को टेक्नोलॉजी में आगे दिखाता है, साथ हीं हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर इसमें रोड, स्पोर्ट और रेन जैसे राइडिंग मोड दिया गया है और बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी दिया जाता है

कीमत

हार्ले-डेविडसन स्पोर्टस्टर S के कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत 16.7 लाख रुपये है जो मिडिल क्लास के लोग तो नहीं खरीद पाएंगे.