सिर्फ 3.3 सेकेंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार! जेम्स बॉन्ड की फेवरेट कार, फीचर्स और लुक्स में है सबका बॉस
सिर्फ 3.3 सेकेंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार! जेम्स बॉन्ड की फेवरेट कार, फीचर्स और लुक्स में है सबका बॉस

Aston Martin: आज हम आपको Aston Martin के Vanquish मॉडल के बारे में बताएंगे जिसको भारत में 22 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:51 AM IST
सिर्फ 3.3 सेकेंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार! जेम्स बॉन्ड की फेवरेट कार, फीचर्स और लुक्स में है सबका बॉस

Aston Martin Vanquish: आज के समय में यंगस्टर को लग्जरी कारों का बहुत शौक है, और जब लग्जरी कारों की बात की जाए तो ब्रिटेन की ऑटोमोबाइल कंपनी Aston Martin का नाम सबसे पहले आता है, इस कंपनी की गाड़ियों में लग्जरी, स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पाया जाता है आज हम इस कंपनी द्वारा इसी साल लॉन्च किए गए कमाल रेसिंग कार कार के बारे में बताएंगे. जो अपने खतरनाक लुक और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है. आज हम इस कार के स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे.

Aston Martin Vanquish को पहली बार 2001 में लॉन्च किया गया था, इसे एक फ्लैगशिप कार के रुप में पेश किया गया था. इस कमाल के कार का डिजाइन Ian Callum ने तैयार किया था, जो दुनिया के मशहूर कार डिजाइनर्स में गिने जाते हैं. उसके बाद से इसके कई मॉडल लॉन्च होते आए हैं.

यह भी पढ़ें: धमाका करने आ रही है Hero की नई Glamour X! लॉन्च से ठीक पहले सामने आए यूनिक फीचर्स, कल सड़क पर मचाएगी धमाल

 

इंजन 
Aston Martin Vanquish के तगड़े इंजन की बात करें तो इसमें 5.2 लीटर का ट्विन-टर्बो V12 इंजन लगा हुआ है. यह इंजन 823 bhp का पावर और 1000 Nm का टॉर्क जेनरेट करने का काम करता है साथ ही इस कार को इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. इस कार के टॉप स्पीड की बात करें तो ये 345 किमी/घंटा है और साथ हीं 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 3.3 सेकेंड में पकड़ लेती है.

डिजाइन 
Aston Martin Vanquish के तगड़े डिजाइन और लुक की बात करें तो इसमें लंबी बोनट, चौड़ा फ्रंट ग्रिल और स्लीक LED हेडलैम्प्स इसे एक आक्रामक स्पोर्ट्स कार जैसा लुक देने का काम करती है. साथ ही इस कार में अंदर लग्जरी सुविधा दी गई है, जिसमें लेदर अपहोल्स्ट्री, हैंड-क्राफ्टेड डैशबोर्ड और एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके डिजाइन और लुक्स के कारण इस कार के स्टार्टिंग वर्जन को  James Bond की  Die Another Day में दिखाया गया था.

कीमत 
इस कमाल की कार के कीमत की बात करें तो इस कार की भारत में एक्स शोरूम कीमत 8.85 करोड़ रुपये है जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं अगर आप स्पोर्ट्स कार के शौकीन हैं तो ये कार आपके लिए सबसे बेस्ट होगी.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको

Aston martin vanquish 2025

