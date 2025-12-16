Advertisement
Bajaj Pulsar 220F हुई और ज्यादा धाकड़, हाइटेक फीचर्स देखकर खुली रह जाएंगे आंखें

Dec 16, 2025
Bajaj Pulsar 220F: Bajaj ने अपनी बेहद लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल Pulsar 220F को बड़े अपडेट्स के साथ भारतीय बाजार में फिर से लॉन्च किया है. 2007 से बाज़ार पर राज करने वाली इस बाइक को इस बार एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अपग्रेड मिला है. अब यह मॉडल डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ आता है, जो इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान राइडर को बेहतरीन नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करता है. इस कदम से Pulsar 220F अब डुअल-चैनल ABS वाली सबसे किफायती पल्सर मोटरसाइकिल में से एक बन गई है.

आकर्षक कॉस्मेटिक बदलाव और कनेक्टिविटी
सुरक्षा फीचर्स के साथ-साथ, 2026 Pulsar 220F में कुछ हल्के कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं, जिससे यह पहले से अधिक फ्रेश और आकर्षक दिखती है. बाइक को रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स के साथ दो नए कलर कॉम्बिनेशन मिले हैं, जिनमें ब्लैक बेस के साथ सॉफ्ट गोल्ड एक्सेंट और ऑरेंज/ग्रीन शेड्स के साथ ब्लैक बेस शामिल हैं. फीचर्स की बात करें तो, इसमें ब्लूटूथ-इनेबल्ड फुली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट और DTE (खाली होने में बची दूरी) जैसी आधुनिक जानकारी प्रदान करता है. सुविधा के लिए इसमें एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.

इंजन और दमदार परफॉर्मेंस
मैकेनिकल तौर पर, नई Bajaj Pulsar 220F में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह अपने विश्वसनीय 220cc ऑयल-कूल्ड, ट्विन स्पार्क FI DTS-i इंजन के साथ ही आती है. यह इंजन 20.9 PS की अधिकतम पावर और 18.55 Nm का टॉर्क जेनरेट करने की क्षमता रखता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन सेटअप लंबे समय से अपनी दमदार परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, जिसे यह अपडेटेड मॉडल भी आगे बढ़ाता रहेगा.

ब्रेकिंग और सस्पेंशन स्पेसिफिकेशन्स
बेहतर कंट्रोल के लिए, मोटरसाइकिल में आगे 280 mm डिस्क ब्रेक और पीछे 230 mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो अब डुअल-चैनल ABS से लैस हैं. सस्पेंशन ड्यूटी के लिए, फ्रंट में एंटी-फ्रिक्शन बुश के साथ टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर में 5-वे एडजस्टेबल Nitrox शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो आरामदायक राइड सुनिश्चित करते हैं. 15 लीटर फ्यूल टैंक क्षमता और 160 किलोग्राम के कर्ब वेट के साथ, ये सभी अपडेट्स Pulsar 220F को बाज़ार में अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

