56 kmpl के माइलेज वाला 2025 Hero Destini 110 स्कूटर हुआ लॉन्च, ग्राहकों को मिलेंगे ये दमदार फीचर्स
Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:10 AM IST
2025 Hero Destini 110: नया हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर दो वेरिएंट - VX कास्ट ड्रम और ZX कास्ट डिस्क - में लॉन्च किया गया है, जिनकी कीमत क्रमशः 72,000 रुपये और 79,000 रुपये है. बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली हैं. अपनी नियो-रेट्रो स्टाइलिंग, बेहतरीन माइलेज, सेगमेंट की सबसे लंबी सीट और आरामदायक फीचर्स के साथ, 2025 हीरो डेस्टिनी 110 परिवारों और पहली बार कार खरीदने वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

नई हीरो डेस्टिनी 110 की कीमत

VX कास्ट ड्रम 72,000 रुपये
ZX कास्ट डिस्क 79,000 रुपये

नया क्या है?

इस अपडेटेड मॉडल में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप, क्रोम एक्सेंट और H-आकार का एलईडी टेललैंप है. दिलचस्प बात यह है कि नई डेस्टिनी 110 अपने सेगमेंट में सबसे लंबी सीट प्रदान करती है, जिसकी लंबाई 785 मिमी है. इसमें 12-इंच के आगे और पीछे के पहिये लगे हैं, जिनमें 90/90 आगे और 100/80 पीछे के टायर लगे हैं. इस स्कूटर में सवार के लिए पर्याप्त लेगरूम के साथ-साथ ग्लव बॉक्स, बूट लैंप, डिस्क ब्रेक और एनालॉग-डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फ़ीचर भी हैं.

कलर ऑप्शन 

VX वेरिएंट तीन रंगों में उपलब्ध है - मैट स्टील ग्रे, इटरनल व्हाइट और नेक्सस ब्लू, जबकि ZX ट्रिम ग्रूवी रेड, नेक्सस ब्लू और एक्वा ग्रे रंगों में उपलब्ध है.

इंजन और पावर 

पावर के लिए, नए हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर में 110.9 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड SI इंजन लगा है, जो अधिकतम 8.07 बीएचपी और 8.87 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें इलेक्ट्रिक और किक स्टार्ट सिस्टम है. ट्रांसमिशन की ज़िम्मेदारी CVT यूनिट द्वारा निभाई जाती है. हीरो के i3S (आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम) से लैस, अपडेटेड डेस्टिनी 110 अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 56.26 किमी/लीटर का माइलेज देता है. इसके सस्पेंशन सेटअप में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक यूनिट शामिल हैं.

;