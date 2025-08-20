2025 Hero Glamour X 125 महज 89,999 हजार में हुई लॉन्च, जानें किन खूबियों से है लैस

2025 Hero Glamour X 125 Launched: बिल्कुल नई 2025 हीरो ग्लैमर एक्स 125 को भारत में 90,000 रुपये (एक्स-शोरूम) (बेस ड्रम वेरिएंट) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया गया है. इसके टॉप-स्पेक डिस्क वर्जन की कीमत 1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस मोटरसाइकिल में स्टाइलिंग और नए फीचर्स में अपडेट किए गए हैं.

मिलेगा क्रूज कंट्रोल

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें सेगमेंट में पहली बार दिया गया क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है, यह फीचर KTM 390 Duke, TVS Apache RTR 310 जैसी प्रीमियम परफॉर्मेंस बाइक्स में देखने को मिलता है. इस मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक डेडिकेटेड टॉगल स्विच दिया गया है, साथ ही स्पीड सेट और रीसेट करने का ऑप्शन भी दिया गया है. इस मोटरसाइकिल में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और तीन राइड मोड: इको, रोड और पावर भी दिए गए हैं, जो चुने गए मोड के आधार पर इंजन मैपिंग को बदलते हैं.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

नई हीरो ग्लैमर एक्स 125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. अन्य खासियतों में फुल-एलईडी लाइटिंग, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम शामिल हैं. डिज़ाइन की बात करें तो, ग्लैमर एक्स 125 में बड़े और नुकीले टैंक कवर और एक आक्रामक फ्रंट एंड के साथ एक स्पोर्टी और शार्प स्टाइल है. इसमें कई कट और क्रीज़ हैं, जो इसके डिज़ाइन में अग्रेसिवनेस दिखाते हैं.

इंजन और पावर

ग्लैमर एक्स 125 में अपडेटेड 124.7 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 8,250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 10.5 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. पावर आउटपुट थोड़ा बढ़ा है और हीरो एक्सट्रीम 125आर के बराबर है. इंजन को पाँच-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

ग्लैमर एक्स 125 दो वेरिएंट, ड्रम और डिस्क, में उपलब्ध है और कुल पाँच रंगों में उपलब्ध है. ड्रम वेरिएंट मैट मैग्नेटिक सिल्वर और कैंडी ब्लेज़िंग रेड शेड्स में उपलब्ध है, जबकि डिस्क वेरिएंट मेटैलिक नेक्सस ब्लू, ब्लैक टील ब्लू और ब्लैक पर्ल रेड पेंट स्कीम में उपलब्ध है.देश भर में हीरो डीलरशिप और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई है. इस बीच, डिलीवरी जल्द ही शुरू हो जाएगी.