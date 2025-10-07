Advertisement
भारत में दिखी 2025 Hero Mavrick 440: क्या बड़ा बदलाव होने वाला है?

2025 Hero Mavrick 440: नए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि नई 2025 Hero Mavrick 440 अपनी पिछली पीढ़ी के डिज़ाइन और लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:49 PM IST
2025 Hero Mavrick 440: Hero MotoCorp की बड़ी इंजन वाली प्रीमियम मोटरसाइकिल Mavrick 440 को हाल ही में एक नए, अपडेटेड अवतार में भारत में देखा गया है, जो काफी हैरान करने वाला है. जरूरी बात यह है कि कंपनी ने कुछ समय पहले ही इस बाइक को घरेलू बाज़ार से हटा लिया था. यह बाइक Harley-Davidson X440 के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो Hero MotoCorp और Harley-Davidson के बीच एक साझेदारी का नतीजा है.

क्या है नया?

नए स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि नई 2025 Hero Mavrick 440 अपनी पिछली पीढ़ी के डिज़ाइन और लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं:

अपसाइड डाउन (USD) फ्रंट फोर्क: सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट सस्पेंशन में दिखता है. नई Mavrick 440 में USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क दिए गए हैं, जो इसे अधिक प्रीमियम लुक देते हैं. ये वही फोर्क हैं जो EICMA 2024 में प्रदर्शित मॉडल में दिखाए गए थे.

इंजन कवर का रंग: पुरानी Mavrick 440 में जहाँ इंजन कवर काला था, वहीं नई बाइक में इसे कांस्य (Bronze) रंग में देखा गया है, जो एक विशिष्ट आकर्षक कंट्रास्ट जोड़ता है.

फीचर्स में बदलाव: उम्मीद है कि अपडेट के साथ फीचर्स की लिस्ट में भी बढ़ोतरी होगी. इसमें एक पूरी तरह से डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है, जो EICMA 2024 मॉडल में भी देखा गया था. यह Harley-Davidson X440 में दिए गए क्लस्टर जैसा हो सकता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी.

इंजन प्रदर्शन: हालांकि इंजन में किसी बड़े बदलाव की जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पावर यूनिट को ट्यून किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. मौजूदा मॉडल में 440cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलकर लगभग 27 hp की पीक पावर और 36 Nm का टॉर्क देता है.

Hero MotoCorp ने नई Mavrick 440 के लॉन्च की तारीख या विवरण के बारे में चुप्पी साध रखी है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ये स्पाई शॉट्स मोटरसाइकिल के टीवीसी (टेलीविजन कमर्शियल) शूट के दौरान सामने आए हैं. यह संकेत देता है कि कंपनी जल्द ही इस अपडेटेड Mavrick 440 को बाज़ार में बिक्री के लिए फिर से पेश कर सकती है.

पिछली Mavrick 440 को बाजार में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, जिसका कारण प्रीमियम फीचर्स जैसे USD फोर्क और TFT डिस्प्ले का न होना था. ऐसा लगता है कि 2025 मॉडल में ये फीचर्स देकर कंपनी ग्राहकों की पिछली शिकायतों को दूर करने और बिक्री को बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

बाज़ार में इसकी संभावित टक्कर Honda CB350 रेंज, Triumph Speed 400 और Royal Enfield की आगामी बाइक्स से होगी. इसकी अनुमानित लॉन्चिंग दिसंबर 2025 के आसपास होने की संभावना है.

