2025 Hero Xtreme 160R 4V से उठा पर्दा, इन दमदार खासियतों से है लैस
Advertisement
trendingNow12934858
Hindi Newsऑटोमोबाइल

2025 Hero Xtreme 160R 4V से उठा पर्दा, इन दमदार खासियतों से है लैस

2025 Hero Xtreme 160R 4V: नई Xtreme 160R 4V में 163.2cc, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन 15hp की पावर और 14Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 Hero Xtreme 160R 4V से उठा पर्दा, इन दमदार खासियतों से है लैस

2025 Hero Xtreme 160R 4V: Hero MotoCorp ने अपने डीलर मीट में 2025 Hero Xtreme 160R 4V का खुलासा कर दिया है. हालांकि इसकी लॉन्च डेट अभी तक कंपनी ने घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे बहुत जल्द बाजार में उतारा जाएगा. नई बाइक में डिजाइन और फीचर्स के मामले में कई अपडेट देखने को मिलेंगे.

इंजन और पावर क्या रहेगा?

नई Xtreme 160R 4V में पुराना ही इंजन मिलेगा. इसमें 163.2cc, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन 15hp की पावर और 14Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यानी परफॉर्मेंस पहले जैसी ही रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन और स्टाइल में क्या बदलाव आए?

लीक हुई तस्वीरों के मुताबिक, बाइक के फ्रंट को ज्यादा एग्रेसिव लुक दिया गया है. हालांकि, इसका ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा. इसके अलावा, इसमें नए कलर ऑप्शन और अपडेटेड ग्राफिक्स भी मिलेंगे, जो इसे और स्टाइलिश बनाएंगे.

नए फीचर्स कौन-कौन से मिलेंगे?

2025 Hero Xtreme 160R 4V में फीचर्स की लंबी लिस्ट है. इसमें अब क्रूज़ कंट्रोल फीचर दिया जाएगा, जो सेगमेंट में काफी खास है. इसके अलावा, Hero Glamour X से लिया गया TFT डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. साथ ही, इसमें USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और मल्टीपल ABS मोड्स भी दिए जाएंगे.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2025 Hero Xtreme 160R 4V

Trending news

सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
Leh
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
;