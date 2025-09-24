2025 Hero Xtreme 160R 4V से उठा पर्दा, इन दमदार खासियतों से है लैस

2025 Hero Xtreme 160R 4V: Hero MotoCorp ने अपने डीलर मीट में 2025 Hero Xtreme 160R 4V का खुलासा कर दिया है. हालांकि इसकी लॉन्च डेट अभी तक कंपनी ने घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे बहुत जल्द बाजार में उतारा जाएगा. नई बाइक में डिजाइन और फीचर्स के मामले में कई अपडेट देखने को मिलेंगे.

इंजन और पावर क्या रहेगा?

नई Xtreme 160R 4V में पुराना ही इंजन मिलेगा. इसमें 163.2cc, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन 15hp की पावर और 14Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यानी परफॉर्मेंस पहले जैसी ही रहेगी.

डिजाइन और स्टाइल में क्या बदलाव आए?

लीक हुई तस्वीरों के मुताबिक, बाइक के फ्रंट को ज्यादा एग्रेसिव लुक दिया गया है. हालांकि, इसका ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा. इसके अलावा, इसमें नए कलर ऑप्शन और अपडेटेड ग्राफिक्स भी मिलेंगे, जो इसे और स्टाइलिश बनाएंगे.

नए फीचर्स कौन-कौन से मिलेंगे?

2025 Hero Xtreme 160R 4V में फीचर्स की लंबी लिस्ट है. इसमें अब क्रूज़ कंट्रोल फीचर दिया जाएगा, जो सेगमेंट में काफी खास है. इसके अलावा, Hero Glamour X से लिया गया TFT डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. साथ ही, इसमें USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और मल्टीपल ABS मोड्स भी दिए जाएंगे.