खत्म हुआ इंतजार! भारत में शुरू हुई Fireblade SP की डिलीवरी, सड़कों पर भरेगी रफ्तार

2025 Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Deliveries: भारतीय सुपरबाइक्स लवर्स के लिए खुशखबरी आई है, दरअसल फ्लैगशिप सुपरबाइक, 2025 Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, लॉन्च होने के महज दो हफ्ते बाद ही भारतीय डीलरशिप्स पर ग्राहकों को ये बाइक डिलीवर होने लगी है. भारत समेत दुनियाभर में लोगों के बीच इस सुपरबाइक का जबरदस्त क्रेज है.

क्या है खास?

Fireblade SP नाम से ही इसकी पावर का अंदाज़ा लग जाता है, और इसके मैकेनिकल डिटेल्स इसे और भी धमाकेदार बनाते हैं:

इंजन और परफॉर्मेंस

2025 Honda CBR1000RR-R Fireblade SP में 999cc का लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजन लगा है. ये इंजन 14,500rpm पर 217.5 hp की अधिकतम पावर और 12,500rpm पर 113 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ काम करता है, जिसमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल (Ride-by-wire throttle) भी मिलता है.

सेफ्टी फीचर्स

बाइक Honda Selectable Torque Control (HSTC), व्हीली कंट्रोल और तीन-लेवल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) जैसे फीचर्स से लैस है. रेस मोड में, यह ABS पीछे के ब्रेक को डिसेबल कर देता है. हाई-स्पीड स्टेबिलिटी बनाए रखने और चेसिस कंट्रोल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए इसमें 3 लेवल Honda Steering Damper (HESD) भी मिलता है. इसकी MotoGP-जैसी स्प्रिंटिंग क्षमता में इसके हल्के एल्यूमीनियम डायमंड फ्रेम का बड़ा योगदान है. ब्रेकिंग के लिए आगे Brembo Stylema कैलिपर्स के साथ दो 330 mm डिस्क और पीछे 220 mm रोटर दिया गया है.

किससे है मुकाबला?

यह फ्लैगशिप सुपरबाइक भारतीय ग्राहकों के लिए 28.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) के टैग के साथ उपलब्ध है. इस प्राइस पॉइंट पर, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP की सीधी टक्कर भारतीय बाज़ार में Kawasaki Ninja ZX-10R और BMW S 1000 RR जैसी ज़ोरदार सुपरबाइक्स से है.