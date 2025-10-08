Advertisement
कमाल हो गया! 2025 Hyundai Venue लॉन्च से पहले आई सामने, क्या सॉनेट और ब्रेजा पर पड़ेगी भारी?

2025 Hyundai Venue: नई Venue का इंटीरियर भी बड़े अपडेट के साथ आने वाला है जिसमें केबिन के अंदर नया डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड होगा जिसमें इंटीग्रेटेड कर्व्ड डुअल स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:00 AM IST
2025 Hyundai Venue: Hyundai की सबसे पॉपुलर सबकॉम्पैक्ट SUV, Venue, अपने नेक्स्ट-जनरेशन अवतार के साथ भारतीय सड़कों पर धूम मचाने के लिए तैयार है. आधिकारिक लॉन्च से पहले ही, इस 2025 Hyundai Venue मॉडल की झलक सामने आ गई है. ऐसे में जिससे हम इसके डिज़ाइन और फीचर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं. भारत में ये नई Venue, 4 नवंबर 2025 को लॉन्च होने वाली है.

स्पाई इमेज से सामनें आईं ये डिटेल्स 
हाल ही में सामने आई स्पाई इमेज में, काले रंग में रंगी यह नई Venue पूरी तरह से बदले हुए फ्रंट फेसिया के साथ दिखी है. ऐसा लगता है कि Hyundai को SUV Palisade जैसा बनाया गया है. इसमें Palisade से इंस्पायर्ड ग्रिल दिया गया है. इसके सेंटर में सिग्नेचर लोगो लगा है. इसके अलावा, रीडिजाइन किए गए हेडलैंप्स, एक सीधा बोनट, और एक बदला हुआ बम्पर भी देखने को मिला है. एक और महत्वपूर्ण खुलासा ये है कि बम्पर के निचले हिस्से में ADAS (Advanced Driver-Assistance System) मॉड्यूल भी साफ-साफ दिख रहा है. इससे पहले आई स्पाई इमेजेस से पता चला था कि इसमें नए डिज़ाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स, तेज़ विंग मिरर्स, व्हील आर्चेस के चारों ओर मोटी बॉडी क्लैडिंग, एक अपडेटेड ग्लास हाउस, और सबसे खास, कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिलेंगे, जो SUV को और भी प्रीमियम लुक देंगे.

इंटीरियर में क्या बड़ा बदलाव होगा?
नई Venue का इंटीरियर भी बड़े अपडेट के साथ आने वाला है. केबिन में सबसे बड़ा आकर्षण एक नया डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड होगा. इसमें इंटीग्रेटेड कर्व्ड डुअल स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जो इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट (स्पीडोमीटर/टैकोमीटर) दोनों का काम करेंगी. इसके साथ ही, नए AC वेंट्स और एक संशोधित सेंटर कंसोल भी देखने को मिल सकता है. फीचर्स की बात करें तो, यह SUV टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं रहने वाली है. इसमें लेवल-2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एंबिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स जैसे कई हाइटेक फीचर्स दिए जाएंगे.

इंजन पावरट्रेन में क्या कोई बदलाव है?
अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या Hyundai ने इंजन में कोई बदलाव किया है, तो जवाब है - नहीं. 2025 Hyundai Venue में मैकेनिकल रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सबकॉम्पैक्ट SUV अपने मौजूदा, भरोसेमंद इंजन विकल्पों के साथ ही आएगी. इसमें वही 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिलते रहेंगे. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक यूनिट शामिल होंगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

2025 Hyundai Venue

