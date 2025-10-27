2025 Kia Carens CNG भारत में लॉन्च, अब माइलेज का टेंशन की खत्म

2025 Kia Carens CNG: किआ ने अपनी तगड़ी MPV किआ Kia Carens को सीएनजी ऑप्शन के साथ उतार दिया है. ये उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन है जो प्रीमियम फीचर्स और स्पेस का मजा लेना चाहते थे, लेकिन साथ ही शानदार माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट भी चाहते थे. हालांकि, यह सीएनजी किट सीधे कंपनी फिटेड नहीं है, लेकिन इसे डीलर स्तर पर लगवाया जा रहा है और यह पूरी तरह से सरकार ने अप्रूव किया है.

CNG किट की कीमत और वारंटी

कैरेंस सीएनजी को खास तौर पर पेट्रोल से चलने वाले प्रीमियम (O) वेरिएंट के साथ उपलब्ध कराया गया है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹10.99 लाख है. सीएनजी किट लगवाने के लिए आपको इस कीमत के ऊपर ₹77,900 का अतिरिक्त भुगतान करना होगा. इस तरह, 2025 किआ कैरेंस सीएनजी की कुल एक्स-शोरूम कीमत ₹11.77 लाख हो जाती है. यह कीमत, डीलर-लेवल पर फिटमेंट होने के बावजूद, कंपनी-फिटेड सीएनजी कारों को कड़ी टक्कर देती है. सबसे खास बात यह है कि यह किट Lovato से ली गई है और इसके साथ 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी (Third-party warranty) भी मिल रही है, जो ग्राहकों को एक बड़ी राहत देती है.

कैरेंस सीएनजी के फीचर्स

फीचर्स के मामले में कैरेंस सीएनजी बिल्कुल भी पीछे नहीं है. यह सीएनजी वेरिएंट, स्टैंडर्ड प्रीमियम (O) पेट्रोल वेरिएंट के सभी प्रमुख फीचर्स के साथ आता है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, कार में 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉयस रिकग्निशन, और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल है. सुरक्षा और ड्राइविंग असिस्टेंस के लिए इसमें रियर व्यू कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और रियर डिस्क ब्रेक्स जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स दिए गए हैं. यह फीचर्स लिस्ट इसे फैमिली के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक एमपीवी बनाती है.

इंजन और पावर

किआ कैरेंस, सेल्टोस के साथ अपने पावरट्रेन साझा करती है. यह 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (115hp), 1.4-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (140bhp) और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (115bhp) जैसे विकल्पों में आती है. हालांकि, सीएनजी किट 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर फिट की गई है. इस 2025 किआ कैरेंस सीएनजी वेरिएंट की पावर, टॉर्क और माइलेज के आंकड़े अभी कंपनी या डीलर द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं. लेकिन, माना जा रहा है कि सीएनजी पर माइलेज पेट्रोल वेरिएंट (जो 16.5kmpl का माइलेज देता है) की तुलना में काफी बेहतर होगा, जिससे रनिंग कॉस्ट में बड़ी बचत होगी. सीएनजी किट लगने के बाद, आमतौर पर इंजन की पावर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन माइलेज में उल्लेखनीय वृद्धि होती है.