2025 Mahindra Bolero: 2025 महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो को भारत में क्रमशः 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया है.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:04 AM IST
Mahindra की 'दमदार' Bolero हुई और भी धांसू! नए अवतार में लॉन्च, जानिए क्या है खास और कितनी है कीमत

2025 Mahindra Bolero: महिंद्रा ने अपनी सबसे पॉपुलर और दमदार गाड़ियों, बोलेरो और बोलेरो नियो, के अपडेटेड (updated) वर्जन भारत में लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने बताया है कि अब तक 16 लाख 80 हज़ार से ज़्यादा बोलेरो बिक चुकी हैं, जो अपने आप में बताता है कि यह नाम भारत के बाज़ार में कितना बड़ा है.

नई कीमतें क्या हैं?
महिंद्रा बोलेरो: इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7.99 लाख रखी गई है.

महिंद्रा बोलेरो नियो: इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹8.49 लाख है.

गाड़ी में बाहर और अंदर दोनों जगह काफी बदलाव किए गए हैं, लेकिन इंजन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है.

2025 महिंद्रा बोलेरो (Bolero)
यह बोलेरो अपने पुराने दमदार लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसे नयापन दिया गया है.

क्या बदला है बाहर से?
इसमें अब पाँच पट्टियों (slats) वाली एक नई ग्रिल और नए फॉग लैंप्स दिए गए हैं.

इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी नया है.

सबसे खास बात, इसे एक नया रंग मिला है: 'स्टील्थ ब्लैक' (Stealth Black). यह रंग बोलेरो को पहले से ज़्यादा आक्रामक (aggressive) लुक देता है.

अंदरूनी बदलाव
कैबिन को लेदरेट अपहोल्स्ट्री (Leatherette Upholstery) से रिफ्रेश किया गया है.

सीटों पर हवा पास होने के लिए मेश डिज़ाइन (Mesh Design) दिया गया है.

ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल दिए गए हैं.

इसमें 17.8 सेंटीमीटर का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है.

इंजन की ताकत
पुरानी वाली बोलेरो का ही 1.5 लीटर mHawk75 डीज़ल इंजन इसमें भी है, जो 75bhp की पावर और 210Nm का टॉर्क देता है.

बोलेरो के वेरिएंट और एक्स-शोरूम कीमतें

महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) का नया मॉडल कुल चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7.99 लाख है. बेस वेरिएंट B4 की कीमत ₹7.99 लाख है. इससे ऊपर, B6 वेरिएंट ₹8.69 लाख में उपलब्ध है, जबकि B6 (O) वेरिएंट की कीमत ₹9.09 लाख रखी गई है. इस रेंज का सबसे महंगा और नया टॉप वेरिएंट B8 है, जो ₹9.69 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है.

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो (Bolero Neo)
बोलेरो नियो का लुक काफी हद तक पहले जैसा ही है, लेकिन इसे और ज़्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है.

क्या बदला है बाहर से?
इसमें खड़ी पट्टियों वाली नई ग्रिल दी गई है.

R16 साइज के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी नया है.

इसे एक नया और कूल कलर मिला है: 'जीन्स ब्लू' .

अंदरूनी बदलाव
अंदर का कैबिन भी बोलेरो की तरह लेदरेट अपहोल्स्ट्री और मेश पैटर्न के साथ रिफ्रेश किया गया है.

टॉप वेरिएंट में 'लूनर ग्रे' (Lunar grey) कलर थीम है, जबकि निचले वेरिएंट में 'मोचा ब्राउन' (Mocha brown) थीम है, जो अंदर से प्रीमियम फील देता है.

इसमें अब रियर-व्यू कैमरा और एक बड़ा 22.9 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है.

इंजन की ताकत
बोलेरो नियो में भी पुराना, लेकिन ज़्यादा पावरफुल 1.5 लीटर mHawk डीज़ल इंजन है, जो करीब 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन मिलता है.

महिंद्रा बोलेरो नियो (Mahindra Bolero Neo) चार वेरिएंट्स में पेश की गई है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹8.49 लाख है. बेस वेरिएंट N4 की कीमत ₹8.49 लाख है. इसके बाद, N8 वेरिएंट ₹9.29 लाख में और N10 वेरिएंट ₹9.79 लाख में उपलब्ध है. वहीं, इस लाइनअप में नया और सबसे महंगा टॉप वेरिएंट N11 है, जिसे ग्राहक ₹9.99 लाख (एक्स-शोरूम) में खरीद सकते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट

2025 Mahindra Bolero

