2025 Mahindra Bolero Neo भारत में एंट्री करने को तैयार, जानें क्या कुछ होगा खास

2025 Mahindra Bolero Neo: नई 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो फेसलिफ्ट की जल्द ही भारत में एंट्री ले सकती है. दरअसल इसे टेस्टिंग के दौरान इसे देखा गया था, हालांकि एसयूवी का आगे का हिस्सा ढका हुआ था जबकि बाकी डिज़ाइन नजर आ रहा था जिससे समझ में आता है कि एसयूवी में ग्राहकों को नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील और अपडेटेड ग्रिल देखने को मिलेगी.

देखने को मिल सकती हैं ये खासियतें

सिग्नेचर अपराइट स्टांस, हेडलैंप और फॉग लैंप असेंबली, रियर टेललैंप, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और ऊँची माउंटेड स्टॉप लाइट जैसे डिज़ाइन एलीमेंट्स भी इस नई Mahindra Bolero Neo में भी मौजूदा मॉडल से ही लिए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर कैसा होगा?

केबिन के अंदर भी कुछ मामूली अपग्रेड की उम्मीद है. नई 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो फेसलिफ्ट में बड़े 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड और पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस गो सिस्टम आने की उम्मीद है.

मैकेनिकली नई महिंद्रा बोलेरो नियो 2025 में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है. इस एसयूवी में 1.5 लीटर, 3-सिलेंडर mHawk 100 टर्बो डीजल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है. यह मोटर अधिकतम 100 बीएचपी और 260 एनएम का टॉर्क जेनरेट करती है. ऑटोमैटिक मॉडल की बढ़ती मांग को देखते हुए, महिंद्रा अपडेटेड बोलेरो नियो के साथ AMT गियरबॉक्स पेश कर सकती है. हालांकि RWD (रियर-व्हील ड्राइव) सिस्टम और 4X2 कॉन्फ़िगरेशन प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से ही बरकरार रहेगा.