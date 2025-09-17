2025 Mahindra Bolero Neo भारत में एंट्री करने को तैयार, जानें क्या कुछ होगा खास
Advertisement
trendingNow12925626
Hindi Newsऑटोमोबाइल

2025 Mahindra Bolero Neo भारत में एंट्री करने को तैयार, जानें क्या कुछ होगा खास

2025 Mahindra Bolero Neo: नई बोलेरो नियों में केबिन के अंदर भी कुछ मामूली अपग्रेड की उम्मीद है. नई 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो फेसलिफ्ट में बड़े 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 Mahindra Bolero Neo भारत में एंट्री करने को तैयार, जानें क्या कुछ होगा खास

2025 Mahindra Bolero Neo: नई 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो फेसलिफ्ट की जल्द ही भारत में एंट्री ले सकती है. दरअसल इसे टेस्टिंग के दौरान इसे देखा गया था, हालांकि एसयूवी का आगे का हिस्सा ढका हुआ था जबकि बाकी डिज़ाइन नजर आ रहा था जिससे समझ में आता है कि एसयूवी में ग्राहकों को नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील और अपडेटेड ग्रिल देखने को मिलेगी. 

देखने को मिल सकती हैं ये खासियतें 

सिग्नेचर अपराइट स्टांस, हेडलैंप और फॉग लैंप असेंबली, रियर टेललैंप, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और ऊँची माउंटेड स्टॉप लाइट जैसे डिज़ाइन एलीमेंट्स भी इस नई Mahindra Bolero Neo में भी मौजूदा मॉडल से ही लिए जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर कैसा होगा?

केबिन के अंदर भी कुछ मामूली अपग्रेड की उम्मीद है. नई 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो फेसलिफ्ट में बड़े 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड और पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस गो सिस्टम आने की उम्मीद है.

मैकेनिकली  नई महिंद्रा बोलेरो नियो 2025 में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है. इस एसयूवी में 1.5 लीटर, 3-सिलेंडर mHawk 100 टर्बो डीजल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है. यह मोटर अधिकतम 100 बीएचपी और 260 एनएम का टॉर्क जेनरेट करती है. ऑटोमैटिक मॉडल की बढ़ती मांग को देखते हुए, महिंद्रा अपडेटेड बोलेरो नियो के साथ AMT गियरबॉक्स पेश कर सकती है. हालांकि RWD (रियर-व्हील ड्राइव) सिस्टम और 4X2 कॉन्फ़िगरेशन प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से ही बरकरार रहेगा. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2025 Mahindra Bolero Neo

Trending news

भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
;