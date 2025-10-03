2025 Mahindra Thar हुई भारत में लॉन्च, ग्राहकों को मिलेंगे ये धमाकेदार नए फीचर्स

2025 Mahindra Thar Launched: Mahindra Thar (महिंद्रा थार), जो भारत की सबसे लोकप्रिय ऑफ-रोड लाइफस्टाइल SUV है, को 2020 में लॉन्च हुई अपनी सेकेंड जेनरेशन के बाद पहला बड़ा अपग्रेड मिल गया है. नई 2025 Mahindra Thar को AXT और LXT नाम के दो ट्रिम्स और कई वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख से शुरू होती है. इस फेसलिफ़्ट मॉडल के एक्सटीरियर में मामूली अपडेट्स हैं, जबकि इंटीरियर में कम्फर्ट और सेफ़्टी को बढ़ाने के लिए कई अहम फीचर्स जोड़े गए हैं.

2025 Mahindra Thar: नए फीचर्स

नई 2025 थार अब कई प्रीमियम और जरूरी फीचर्स के साथ आती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं जिनमें नया डिज़ाइन किया गया ग्रिल, डुअल-टोन बम्पर, ऑल-ब्लैक थीम डैशबोर्ड, नया स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट्स (पीछे बैठने वालों के लिए), डोर ट्रिम्स पर वन-टच पावर विंडो, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के साथ नया कंसोल, A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल (आसानी से अंदर जाने के लिए), रियर वॉशर और वाइपर, आंतरिक रूप से संचालित फ्यूल लिड (पहले बाहर से खोलना पड़ता था), 10.24-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडवेंचर स्टैट्स Gen II (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में) और रियर व्यू कैमरा दिया गया है.

डिज़ाइन में बदलाव:

सामने का हिस्सा एक नए-डिज़ाइन वाले ग्रिल और अपडेटेड डुअल-टोन बम्पर के साथ बदला गया है. इसमें सिग्नेचर सर्कुलर हेडलैंप्स (LED DRLs के साथ), फ्रंट फॉग लैंप्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और LED टेललैंप्स बरकरार हैं. नए रंगों बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड के अलावा, यह डीप फॉरेस्ट, रेड रेज, एवरेस्ट व्हाइट, स्टील्थ ब्लैक और डीप ग्रे जैसे मौजूदा शेड्स में भी उपलब्ध रहेगी.

केबिन अपग्रेड:

नई थार 2025 का केबिन पहले से अधिक फीचर्स से लैस है. इसमें 10.24-इंच का बड़ा HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑल-ब्लैक थीम डैशबोर्ड मिलता है. सेंटर कंसोल को स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के साथ अपडेट किया गया है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एडवेंचर स्टैट्स Gen II जोड़ा गया है. ग्राहक फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, Mahindra ने A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल और आंतरिक रूप से संचालित फ्यूल लिड जैसे फीचर्स भी दिए हैं.

सेफ़्टी

2025 थार में रियर-व्यू कैमरा, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) (रोलओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ), और तीन-पॉइंट सीट बेल्ट के साथ एक बिल्ट-इन रोल-केज शामिल है.

इंजन विकल्प और कीमतें

इंजन के मामले में, नई थार में पहले वाले ही दमदार इंजन विकल्प जारी हैं:

2.0L टर्बो पेट्रोल: 152bhp की पावर.

1.5L टर्बो डीज़ल: 119bhp की पावर.

2.2L टर्बो डीज़ल: 132bhp की पावर.

ये सभी इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं.

वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत (₹ में)

AXT RWD 1.5L Diesel MT 9.99 लाख

LXT RWD 1.5L Diesel MT 12.19 लाख

LXT 4WD 2.2L Diesel MT 15.49 लाख

LXT 4WD 2.2L Diesel AT 16.99 लाख

LXT RWD Petrol AT 13.99 लाख

LXT 4WD Petrol MT 14.69 लाख

LXT 4WD Petrol AT 16.25 लाख