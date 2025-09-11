2025 Mahindra Thar कभी भी हो सकती है लॉन्च, ग्राहकों को मिल सकते हैं ये बड़े अपडेट्स
Advertisement
trendingNow12917514
Hindi Newsऑटोमोबाइल

2025 Mahindra Thar कभी भी हो सकती है लॉन्च, ग्राहकों को मिल सकते हैं ये बड़े अपडेट्स

2025 Mahindra Thar: भारत में महिंद्रा थार की लोकप्रियता अपने चरम पर है और अब इसका नया मॉडल देश में किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 Mahindra Thar कभी भी हो सकती है लॉन्च, ग्राहकों को मिल सकते हैं ये बड़े अपडेट्स

2025 Mahindra Thar: लोकप्रिय महिंद्रा थार (3-डोर) ऑफ-रोड एसयूवी का नया मॉडल किसी भी वक्त भारत में लॉन्च किया जा सकता है. नई थार के डिज़ाइन और फीचर्स में ग्राहकों को कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिलेंगे. लॉन्च की डेट क्या है इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसे भारत में लॉन्च कर सकती है. नई 2025 महिंद्रा थार को इसके टेस्ट रन के दौरान कई बार देखा जा चुका है, ऐसे में इस ऑफ-रोड एसयूवी से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स की जानकारी मिली है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 

बड़ा डिस्प्ले, ADAS और भी बहुत कुछ!

इंटीरियर की बात करें तो, नई महिंद्रा थार 2025 में अपने मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज़्यादा फीचर्स होंगे. इस एसयूवी में लेटेस्ट UI पर चलने वाला एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड ड्राइवर डिस्प्ले और एक नया इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील होगा. अपडेटेड थार 3-डोर में थार रॉक्स से कई फीचर्स भी लिए जाएँगे, जिनमें 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फ़ोन चार्जर, रियर डिस्क ब्रेक और लेवल-2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बेहतर स्टाइलिंग

नई 2025 महिंद्रा थार का समग्र डिज़ाइन और स्टाइलिंग थार रॉक्स से प्रेरित होगा. इसके फ्रंट में नए डिज़ाइन वाली डबल-स्टैक्ड स्लैट्स वाली ग्रिल, थोड़े बदले हुए बंपर और नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप के साथ काफ़ी बदलाव किए गए हैं. अन्य डिज़ाइन हाइलाइट्स में नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील, नए डिज़ाइन वाले टेललैंप और संशोधित रियर बंपर शामिल होंगे. महिंद्रा अपडेटेड थार मॉडल लाइनअप में नई एक्सटीरियर कलर स्कीम भी पेश कर सकती है. फ़िलहाल, यह SUV पाँच रंगों में उपलब्ध है - डीप ग्रे, रेड रेज, एवरेस्ट व्हाइट, डेजर्ट फ्यूरी, डीप फ़ॉरेस्ट और स्टील्थ ब्लैक.

पेट्रोल और डीज़ल इंजन

मैकेनिकल रूप से, नई महिंद्रा थार 2025 में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है. इसका मतलब है कि खरीदारों के पास चुनने के लिए तीन इंजन विकल्प होंगे, जिनमें 152 बीएचपी वाला 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 119 बीएचपी वाला 1.5 लीटर टर्बो डीज़ल और 130 बीएचपी वाला 2.2 लीटर टर्बो डीज़ल शामिल हैं. ट्रांसमिशन भी मौजूदा मॉडल वाले ही रहेंगे। मौजूदा वर्ज़न की तरह, अपडेटेड थार 3-डोर RWD (रियर-व्हील ड्राइव) और 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra Thar Facelift

Trending news

आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
;