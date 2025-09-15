Maruti की इन 2 कारों के दाम में भारी कटौती, जानें किस मॉडल पर मिलेगा कितना डिस्काउंट
Advertisement
trendingNow12922453
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Maruti की इन 2 कारों के दाम में भारी कटौती, जानें किस मॉडल पर मिलेगा कितना डिस्काउंट

Maruti Car Discounts: पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय कारों मारुति स्विफ्ट हैचबैक और डिज़ायर की कीमतों में क्रमशः 1.06 लाख रुपये और 87,000 रुपये तक की कटौती का ऐलान कर दिया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti की इन 2 कारों के दाम में भारी कटौती, जानें किस मॉडल पर मिलेगा कितना डिस्काउंट

Maruti Car Discounts: जीएसटी में रिवीजन के बाद हुंडई से लेकर महिंद्रा और किआ जैसी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दामों में भारी कटौती का ऐलान कर दिया है. अब कीमतें कम करने की इस रेस में देश की सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी शामिल हो गई है और कंपनी ने अपनी लोकप्रिय कारों मारुति स्विफ्ट हैचबैक और डिज़ायर की कीमतों में क्रमशः 1.06 लाख रुपये और 87,000 रुपये तक की कटौती का ऐलान कर दिया है. इन दोनों कारों के कौन से वेरिएंट खरीदने पर कितना डिस्काउंट मिलेगा इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: नई Renault Duster दिवाली में हो सकती है लॉन्च, जानें क्रेटा-सेल्टॉस से कैसे करेगी मुकाबला

मारुति स्विफ्ट पर डिस्काउंट 

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति सुजुकी ने 2025 स्विफ्ट के लिए नई कीमतों की घोषणा की है, जिसमें जीएसटी में कटौती के कारण सभी वेरिएंट्स की कीमतों में कमी देखी गई है. बेस मॉडल LXI MT की नई कीमत अब 5.94 लाख रुपये है, जो पहले 6.49 लाख रुपये थी, यानी 55,000 रुपये की कटौती. अन्य वेरिएंट्स में भी कीमतें कम हुई हैं, जैसे VXI MT की कीमत 6.67 लाख रुपये (पहले 7.30 लाख रुपये, 63,000 रुपये की कमी), VXI (O) MT की कीमत 6.92 लाख रुपये (पहले 7.57 लाख रुपये, 65,000 रुपये की कमी), और ZXI MT की कीमत 7.59 लाख रुपये (पहले 8.30 लाख रुपये, 71,000 रुपये की कमी) है। टॉप मॉडल ZXI+ MT की कीमत अब 8.23 लाख रुपये है, जो पहले 9 लाख रुपये थी, यानी 77,000 रुपये की कमी.

ऑटोमैटिक और सीएनजी वेरिएंट्स में भी कीमतों में कटौती की गई है. VXI AT की नई कीमत 7.13 लाख रुपये (पहले 7.80 लाख रुपये, 67,000 रुपये की कमी), VXI (O) AT की कीमत 7.38 लाख रुपये (पहले 8.07 लाख रुपये, 69,000 रुपये की कमी), और ZXI AT की कीमत 8.05 लाख रुपये (पहले 8.80 लाख रुपये, 75,000 रुपये की कमी) है. टॉप ZXI+ AT की कीमत अब 8.69 लाख रुपये है, जो पहले 9.50 लाख रुपये थी, यानी 81,000 रुपये की कमी. सीएनजी वेरिएंट्स में VXI CNG की कीमत 7.50 लाख रुपये (पहले 8.20 लाख रुपये, 70,000 रुपये की कमी), VXI (O) CNG की कीमत 7.74 लाख रुपये (पहले 8.47 लाख रुपये, 73,000 रुपये की कमी), और ZXI CNG की कीमत 8.14 लाख रुपये (पहले 9.20 लाख रुपये, 1.06 लाख रुपये की कमी) है. यह कीमत कटौती ग्राहकों के लिए स्विफ्ट को और आकर्षक बनाती है.

मारुति डिजायर पर डिस्काउंट 

मारुति सुजुकी ने 2025 डिजायर के लिए नई कीमतों की घोषणा की है, जिसमें जीएसटी कटौती के कारण सभी वेरिएंट्स की कीमतों में कमी की गई है. बेस मॉडल LXI MT की नई कीमत अब 6.26 लाख रुपये है, जो पहले 6.84 लाख रुपये थी, यानी 58,000 रुपये की कटौती. अन्य मैनुअल वेरिएंट्स में VXI MT की कीमत 7.11 लाख रुपये (पहले 7.84 लाख रुपये, 67,000 रुपये की कमी), ZXI+ MT की कीमत 8.86 लाख रुपये (पहले 9.69 लाख रुपये, 83,000 रुपये की कमी) है.

यह भी पढ़ें: नींबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना

ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में VXI AMT की कीमत 7.63 लाख रुपये (पहले 8.34 लाख रुपये, 71,000 रुपये की कमी) और ZXI AMT की कीमत 8.64 लाख रुपये (पहले 9.44 लाख रुपये, 80,000 रुपये की कमी) है. टॉप मॉडल ZXI+ AMT की कीमत अब 9.32 लाख रुपये है, जो पहले 10.19 लाख रुपये थी, यानी 87,000 रुपये की कमी. सीएनजी और टूर वेरिएंट्स में भी कीमतों में कटौती देखी गई है. VXI CNG की नई कीमत 8.04 लाख रुपये (पहले 8.79 लाख रुपये, 75,000 रुपये की कमी) और ZXI CNG की कीमत 9.05 लाख रुपये (पहले 9.89 लाख रुपये, 84,000 रुपये की कमी) है. टूर वेरिएंट्स में Tour S ISS MT की कीमत अब 6.24 लाख रुपये (पहले 6.82 लाख रुपये, 58,000 रुपये की कमी) और Tour CNG की कीमत 7.11 लाख रुपये (पहले 7.77 लाख रुपये, 66,000 रुपये की कमी) है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Car Discounts

Trending news

Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
;