Maruti की इन 2 कारों के दाम में भारी कटौती, जानें किस मॉडल पर मिलेगा कितना डिस्काउंट
Maruti की इन 2 कारों के दाम में भारी कटौती, जानें किस मॉडल पर मिलेगा कितना डिस्काउंट

Maruti Car Discounts: पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय कारों मारुति स्विफ्ट हैचबैक और डिज़ायर की कीमतों में क्रमशः 1.06 लाख रुपये और 87,000 रुपये तक की कटौती का ऐलान कर दिया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:55 AM IST
Maruti की इन 2 कारों के दाम में भारी कटौती, जानें किस मॉडल पर मिलेगा कितना डिस्काउंट

Maruti Car Discounts: जीएसटी में रिवीजन के बाद हुंडई से लेकर महिंद्रा और किआ जैसी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दामों में भारी कटौती का ऐलान कर दिया है. अब कीमतें कम करने की इस रेस में देश की सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी शामिल हो गई है और कंपनी ने अपनी लोकप्रिय कारों मारुति स्विफ्ट हैचबैक और डिज़ायर की कीमतों में क्रमशः 1.06 लाख रुपये और 87,000 रुपये तक की कटौती का ऐलान कर दिया है. इन दोनों कारों के कौन से वेरिएंट खरीदने पर कितना डिस्काउंट मिलेगा इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 

नई Renault Duster दिवाली में हो सकती है लॉन्च, जानें क्रेटा-सेल्टॉस से कैसे करेगी मुकाबला

मारुति स्विफ्ट पर डिस्काउंट 

मारुति सुजुकी ने 2025 स्विफ्ट के लिए नई कीमतों की घोषणा की है, जिसमें जीएसटी में कटौती के कारण सभी वेरिएंट्स की कीमतों में कमी देखी गई है. बेस मॉडल LXI MT की नई कीमत अब 5.94 लाख रुपये है, जो पहले 6.49 लाख रुपये थी, यानी 55,000 रुपये की कटौती. अन्य वेरिएंट्स में भी कीमतें कम हुई हैं, जैसे VXI MT की कीमत 6.67 लाख रुपये (पहले 7.30 लाख रुपये, 63,000 रुपये की कमी), VXI (O) MT की कीमत 6.92 लाख रुपये (पहले 7.57 लाख रुपये, 65,000 रुपये की कमी), और ZXI MT की कीमत 7.59 लाख रुपये (पहले 8.30 लाख रुपये, 71,000 रुपये की कमी) है। टॉप मॉडल ZXI+ MT की कीमत अब 8.23 लाख रुपये है, जो पहले 9 लाख रुपये थी, यानी 77,000 रुपये की कमी.

ऑटोमैटिक और सीएनजी वेरिएंट्स में भी कीमतों में कटौती की गई है. VXI AT की नई कीमत 7.13 लाख रुपये (पहले 7.80 लाख रुपये, 67,000 रुपये की कमी), VXI (O) AT की कीमत 7.38 लाख रुपये (पहले 8.07 लाख रुपये, 69,000 रुपये की कमी), और ZXI AT की कीमत 8.05 लाख रुपये (पहले 8.80 लाख रुपये, 75,000 रुपये की कमी) है. टॉप ZXI+ AT की कीमत अब 8.69 लाख रुपये है, जो पहले 9.50 लाख रुपये थी, यानी 81,000 रुपये की कमी. सीएनजी वेरिएंट्स में VXI CNG की कीमत 7.50 लाख रुपये (पहले 8.20 लाख रुपये, 70,000 रुपये की कमी), VXI (O) CNG की कीमत 7.74 लाख रुपये (पहले 8.47 लाख रुपये, 73,000 रुपये की कमी), और ZXI CNG की कीमत 8.14 लाख रुपये (पहले 9.20 लाख रुपये, 1.06 लाख रुपये की कमी) है. यह कीमत कटौती ग्राहकों के लिए स्विफ्ट को और आकर्षक बनाती है.

मारुति डिजायर पर डिस्काउंट 

मारुति सुजुकी ने 2025 डिजायर के लिए नई कीमतों की घोषणा की है, जिसमें जीएसटी कटौती के कारण सभी वेरिएंट्स की कीमतों में कमी की गई है. बेस मॉडल LXI MT की नई कीमत अब 6.26 लाख रुपये है, जो पहले 6.84 लाख रुपये थी, यानी 58,000 रुपये की कटौती. अन्य मैनुअल वेरिएंट्स में VXI MT की कीमत 7.11 लाख रुपये (पहले 7.84 लाख रुपये, 67,000 रुपये की कमी), ZXI+ MT की कीमत 8.86 लाख रुपये (पहले 9.69 लाख रुपये, 83,000 रुपये की कमी) है.

नींबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना

ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में VXI AMT की कीमत 7.63 लाख रुपये (पहले 8.34 लाख रुपये, 71,000 रुपये की कमी) और ZXI AMT की कीमत 8.64 लाख रुपये (पहले 9.44 लाख रुपये, 80,000 रुपये की कमी) है. टॉप मॉडल ZXI+ AMT की कीमत अब 9.32 लाख रुपये है, जो पहले 10.19 लाख रुपये थी, यानी 87,000 रुपये की कमी. सीएनजी और टूर वेरिएंट्स में भी कीमतों में कटौती देखी गई है. VXI CNG की नई कीमत 8.04 लाख रुपये (पहले 8.79 लाख रुपये, 75,000 रुपये की कमी) और ZXI CNG की कीमत 9.05 लाख रुपये (पहले 9.89 लाख रुपये, 84,000 रुपये की कमी) है. टूर वेरिएंट्स में Tour S ISS MT की कीमत अब 6.24 लाख रुपये (पहले 6.82 लाख रुपये, 58,000 रुपये की कमी) और Tour CNG की कीमत 7.11 लाख रुपये (पहले 7.77 लाख रुपये, 66,000 रुपये की कमी) है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

2025 Maruti Swift

